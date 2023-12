W wypadku na jeziorze Tałty zginęła ośmiolatka. Sternik skazany

Na pokładzie siedem osób, nie mieli kapoków

Motorówką podróżowało w sumie siedem osób, w tym troje dzieci. W pewnym momencie oskarżony miał wykonać niewłaściwy manewr w reakcji na fale wytworzone przez inne statki oraz ustawić łódź bokiem do fali, co przyczyniło się to do utraty stateczności łodzi, a w konsekwencji do jej wywrócenia. Osoby podróżujące motorówką wpadły do wody, natomiast łódź całkowicie zatonęła.