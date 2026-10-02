Olsztyn 81-letnia kobieta wpadła do jeziora, nie udało się jej uratować Damian Nowicki |

Tak tonie człowiek Źródło wideo: TVN24 Łódź Źródło zdj. gł.: Facebook/MOPR

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Do zdarzenia doszło 1 października w miejscowości Stare Sady (gmina Mikołajki). Chwilę przed godz. 14 ratownicy z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego otrzymali zgłoszenie, że w jeziorze Tałty znajduje się osoba.

Ratownicy dotarli na miejsce po około ośmiu minutach. Szybko zlokalizowali kobietę w wodzie, wydobyli ją na pomost i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. W akcji brali też udział strażacy z OSP Mikołajki oraz PSP Mrągowo.

Wyjaśniają, jak kobieta wpadła do wody

- Niestety, pomimo wysiłku kilku służb nie udało się uratować życia 81-letniej kobiecie. Aktualnie trwają czynności pod nadzorem prokuratora, które mają ustalić okoliczności w jakich starsza kobieta wpadła do wody - informuje asp. Rafał Syczew, oficer prasowy policji w Mrągowie.