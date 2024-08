Będą szukać łodzi, które podczas szkwału poszły na dno

Przyznała, że takiej akcji poszukiwawczej jeszcze na Mazurach nie było. Dotychczas zwykle policja szukała ciał osób, które się utopiły, a gdy na dno szły łodzie, to przeważnie byli świadkowie i miejsca te od razu oznaczano na mapach. Tym razem policja nie ma żadnych wskazówek co do miejsc, w których mogą się znajdować dwa zatopione jachty. - Będzie to trochę jak szukanie igły w stogu siana. Ale się nie poddajemy, szukamy – podkreśliła policjantka.