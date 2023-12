Trzylatek wjechał na sankach na jezioro, lód się załamał. Na pomoc ruszyli dziadek i babcia

Trzylatek wjechał na sankach na jezioro, załamał się lód

- Po dojeździe pierwszych zastępów okazało się, że sytuacja różni się od tej pierwotnie zgłoszonej. Jest to plaża, schodzi się do niej z dość stromego wzgórza i to właśnie z tego wzgórza na sankach zjeżdżał trzylatek, który był pod opieką dziadków. W pewnym momencie sanki z dzieckiem wjechały na taflę jeziora i przejechały kilkadziesiąt metrów w pobliże pomostu. Wtedy załamał się lód i dziecko wpadło do wody - opisał rzecznik prasowy iławskiej straży pożarnej Krzysztof Rutkowski.