Olsztyn Policjant ranny po otwarciu paczki. Zatrzymano 69-latka Oprac. Svitlana Kucherenko |

Areszt dla podejrzanego o przygotowanie przesyłki, która trafiła do KPP w Iławie Źródło wideo: Policja warmińsko-mazurska Źródło zdj. gł.: Policja warmińsko-mazurska

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23 czerwca wieczorem do Komendy Powiatowej Policji w Iławie przyszła mieszkanka miasta z przesyłką nieznanego pochodzenia. Gdy policjant próbował sprawdzić zawartość paczki i rozszczelnił opakowanie, usłyszał huk. W pomieszczeniu gwałtownie uwolniła się nieznana substancja.

Zdarzenie na komendzie policji w Iławie Źródło zdjęcia: Kontakt24 / KPP Iława

Budynek komendy ewakuowano. Funkcjonariusz z obrażeniami twarzy trafił pod opiekę lekarzy. Jak podkreśla policja, późniejsze ustalenia nie potwierdziły wybuchu ładunku wybuchowego ani zagrożenia terrorystycznego. Policjant doznał niegroźnych obrażeń i po obserwacji opuścił szpital, a śledczy rozpoczęli wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

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Przesyłka trafiła do komendy

W niedzielę, 28 czerwca policjanci zatrzymali 69-latka na terenie województwa śląskiego. Mężczyzna jest podejrzany w związku ze sprawą przesyłki.

Podczas przeszukania mieszkania i pomieszczeń należących do 69-latka policjanci zabezpieczyli m.in. komputer, nośniki pamięci, pojemniki z nieznaną substancją, petardy oraz krzaki marihuany.

"Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty związane z posiadaniem narkotyków, posługiwaniem się substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwo dla osób albo mienia, narażeniem innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu innej osoby" - poinformowała warmińsko-mazurska policja.

69-latek aresztowany w sprawie przesyłki, która trafiła do komendy w Iławie Źródło zdjęcia: Policja warmińsko-mazurska

Jak przekazał rzecznik warmińsko-mazurskiej policji podkom. Tomasz Markowski, 69-latek potwierdził, że zna kobietę, do której trafiła paczka. W części przyznał się do stawianych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia. Wynika z nich, że przygotował przesyłkę, która trafiła do mieszkanki Iławy, a ostatecznie znalazła się w komendzie.

- Mężczyzna i kobieta znali się i najprawdopodobniej ta relacja była powodem tej decyzji, natomiast to wszystko jest ustalane w toku śledztwa - powiedział Markowski.

69-latek aresztowany w sprawie przesyłki

We wtorek sąd w Iławie przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące. Śledztwo trwa. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja zatrzymała 69-latka Źródło zdjęcia: Policja warmińsko-mazurska

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