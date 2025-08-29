Do zdarzenia doszło w Iławie Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w sobotę (2 sierpnia) na terenie Zakładu Karnego w Iławie. Dwóch osadzonych podczas wykonywania prac porządkowych próbowało uciec.

- Ucieczka została udaremniona jeszcze na terenie zakładu karnego, tym samym zapobieżono negatywnemu rozwojowi sytuacji - poinformowała porucznik Klaudia Jankowska-Pielenc, rzeczniczka prasowa Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie.

Zakład Karny w Iławie Źródło: Służba Więzienna

Rzeczniczka odniosła się do informacji, jakoby jeden z osadzonych spadł z wysokości, a drugi utknął na ogrodzeniu zabezpieczonym drutem kolczastym.

- To nieprawda. Ucieczkę udaremnili funkcjonariusze, wydając osadzonym polecenia zatrzymania się - dodała porucznik Klaudia Jankowska-Pielenc.

Prokuratorskie śledztwo

Po udaremnieniu próby ucieczki jeden z funkcjonariuszy uderzył dwukrotnie jednego z osadzonych. Dyrektor Zakładu Karnego w Iławie zawiesił funkcjonariusza w obowiązkach służbowych i złożył zawiadomienie do prokuratury.

- Zawiadomienie dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza w postaci naruszenia nietykalności cielesnej osadzonego. Trwają czynności w tej sprawie wyjaśniające, czy faktycznie doszło do przekroczenia przez funkcjonariusza uprawnień - wyjaśniła rzeczniczka prasowa Zakładu Karnego w Iławie.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Iławie.

- W Prokuraturze Rejonowej w Iławie zarejestrowano postępowania dotyczące zarówno usiłowania samouwolnienia się przez dwóch skazanych, jak też przekroczenia uprawnień przez jednego z funkcjonariuszy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Iławie . Zawiadomienie w tej drugiej sprawie również złożył dyrektor jednostki w dniu 7 sierpnia 2025 roku. Postępowanie znajduje się na etapie postępowania sprawdzającego. Zabezpieczono zapis monitoringu z terenu zakładu karnego, trwa ustalanie obrażeń ciała, jakich doznali skazani - poinformowała prokurator Ewa Ziębka, rzecznika prasowa Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD