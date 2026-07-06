Kierowca miejskiego autobusu uderzył w znak, znaleźli przy nim narkotyki
W sobotę (4 lipca) do iławskich policjantów wpłynęło zgłoszenie o kolizji z udziałem autobusu komunikacji miejskiej. Z relacji zgłaszającego wynikało, że kierowca uderzył w znak drogowy przy przystanku. Świadkowie poinformowali, że kierowca podczas podróży wjeżdżał na chodnik.
"Zgłaszający podejrzewał, że mężczyzna może poruszać się autem, będąc pod wpływem alkoholu" - podała Komenda Powiatowa Policji w Iławie.
Czytaj też: Kierował autobusem po użyciu narkotyków. Straci pracę, ale odpowie tylko za wykroczenie
Za kierownicą autobusu siedział 45-letni mieszkaniec powiatu iławskiego.
"Mężczyzna przyznał się do zahaczenia lusterkiem o znak drogowy, ale nie potrafił określić, w którym miejscu doszło do kolizji" - poinformowała iławska policja.
Iława. Kierowca autobusu zatrzymany
Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był trzeźwy. Policjanci znaleźli jednak przy nim amfetaminę. Kierowca został zatrzymany.
"Z uwagi na podejrzenie, że mógł prowadzić autobus pod wpływem środków odurzających, została mu pobrana krew do dalszych badań" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Iławie.
Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Usłyszał zarzut posiadania środków odurzających.