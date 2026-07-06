Olsztyn Kierowca miejskiego autobusu uderzył w znak, znaleźli przy nim narkotyki Oprac. Michał Malinowski |

Do zdarzenia doszło w Iławie Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KPP w Iławie

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W sobotę (4 lipca) do iławskich policjantów wpłynęło zgłoszenie o kolizji z udziałem autobusu komunikacji miejskiej. Z relacji zgłaszającego wynikało, że kierowca uderzył w znak drogowy przy przystanku. Świadkowie poinformowali, że kierowca podczas podróży wjeżdżał na chodnik.

"Zgłaszający podejrzewał, że mężczyzna może poruszać się autem, będąc pod wpływem alkoholu" - podała Komenda Powiatowa Policji w Iławie.

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Za kierownicą autobusu siedział 45-letni mieszkaniec powiatu iławskiego.

"Mężczyzna przyznał się do zahaczenia lusterkiem o znak drogowy, ale nie potrafił określić, w którym miejscu doszło do kolizji" - poinformowała iławska policja.

Iława. Kierowca autobusu zatrzymany

Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był trzeźwy. Policjanci znaleźli jednak przy nim amfetaminę. Kierowca został zatrzymany.

Uderzył w znak, miał przy sobie narkotyki. Kierowca autobusu zatrzymany Źródło zdjęcia: KPP w Iławie

"Z uwagi na podejrzenie, że mógł prowadzić autobus pod wpływem środków odurzających, została mu pobrana krew do dalszych badań" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Iławie.

Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Usłyszał zarzut posiadania środków odurzających.

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