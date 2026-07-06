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Olsztyn

Kierowca miejskiego autobusu uderzył w znak, znaleźli przy nim narkotyki

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Uderzył w znak, miał przy sobie narkotyki. Kierowca autobusu zatrzymany
Do zdarzenia doszło w Iławie
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: KPP w Iławie
Policjanci z Iławy zatrzymali kierowcę autobusu miejskiego, który doprowadził do kolizji. Przy mężczyźnie znaleziono narkotyki. Wyniki badań dadzą odpowiedź na pytanie, czy prowadził pod wpływem środków odurzających.

W sobotę (4 lipca) do iławskich policjantów wpłynęło zgłoszenie o kolizji z udziałem autobusu komunikacji miejskiej. Z relacji zgłaszającego wynikało, że kierowca uderzył w znak drogowy przy przystanku. Świadkowie poinformowali, że kierowca podczas podróży wjeżdżał na chodnik.

"Zgłaszający podejrzewał, że mężczyzna może poruszać się autem, będąc pod wpływem alkoholu" - podała Komenda Powiatowa Policji w Iławie.

Czytaj też: Kierował autobusem po użyciu narkotyków. Straci pracę, ale odpowie tylko za wykroczenie

Za kierownicą autobusu siedział 45-letni mieszkaniec powiatu iławskiego.

"Mężczyzna przyznał się do zahaczenia lusterkiem o znak drogowy, ale nie potrafił określić, w którym miejscu doszło do kolizji" - poinformowała iławska policja.

Iława. Kierowca autobusu zatrzymany

Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był trzeźwy. Policjanci znaleźli jednak przy nim amfetaminę. Kierowca został zatrzymany.

Uderzył w znak, miał przy sobie narkotyki. Kierowca autobusu zatrzymany
Uderzył w znak, miał przy sobie narkotyki. Kierowca autobusu zatrzymany
Źródło zdjęcia: KPP w Iławie

"Z uwagi na podejrzenie, że mógł prowadzić autobus pod wpływem środków odurzających, została mu pobrana krew do dalszych badań" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Iławie.

Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Usłyszał zarzut posiadania środków odurzających.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
IławaPolicja
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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