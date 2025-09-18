Samochód uderzył w drzewo. Kierowca zginął, trwa reanimacja niemowlęcia

Do zdarzenia doszło w powiecie bartoszyckim Źródło: Google Maps

Do tragicznego wypadku doszło za miejscowością Górowo Iławeckie w stronę Kamińska (województwo warmińsko-mazurskie). Służby zgłoszenie dostały kilka minut przed godziną 10 w czwartek.

Jak przekazał młodszy brygadier Grzegorz Różański z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, kiedy strażacy dotarli na miejsce jedynie kobieta była przytomna. Mężczyzna oraz dwoje dzieci - trzyletnie i trzymiesięczne są nieprzytomni.

Mimo reanimacji nie udało się uratować 30-latka. Reanimacja niemowlęcia na miejscu nadal trwa.

Tragiczny wypadek w miejscowości Górowo Iłąweckie

Zagraniczne numery rejestracyjne

Podkom. Marta Kabelis z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach przekazała nam, że nissan, który uderzył w drzewo jest na angielskich numer rejestracyjnych, kierownicę ma z prawej strony.

Służby cały czas pracują na miejscu.

