Do Parlamentu Europejskiego wybierzemy 53 europosłów z Polski. Głosowanie startuje w niedzielę o godzinie 7:00 i potrwa do 21:00. Jak sprawdzić, na kogo możemy zagłosować w naszym okręgu i jak dowiedzieć się czegoś o kandydatach? Podpowiadamy, co należy zrobić.