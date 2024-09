Libacja i awantura w mieszkaniu. Pijana matka miała pod opieką niemowlę

Libacja i awantura w mieszkaniu

Kobieta miała 2 promile alkoholu w organizmie. Na miejsce wezwana została babcia dziecka. Do czasu jej przybycia maleństwem zaopiekowali się policjanci i później wraz z babcią przetransportowali je do szpitala w Giżycku, by sprawdzić, czy dziecko wymaga pomocy medycznej.