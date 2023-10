Miał uśmiercić kota. Najpierw bił go pięściami, a później przywiązał martwe zwierzę do gałęzi

Do pięciu lat pozbawienia wolności grozi 54-latkowi z gminy Gietrzwałd (woj. warmińsko-mazurskie), który jest podejrzewany o znęcanie się nad zwierzętami. Mężczyzna miał uśmiercić kota, bijąc go pięściami, a następnie przywiązując do gałęzi. Został już zatrzymany, usłyszał zarzuty. Sąd zastosował wobec niego dwumiesięczny areszt.