W Wilczym Szańcu powstaje platforma widokowa. Będzie można wejść do bunkra Hitlera

Kwatera Adolfa Hitlera

Bunkier Adolfa Hitlera, podobnie jak wszystkie inne schrony w Wilczym Szańcu, został wysadzony przez armię III Rzeszy 24 stycznia 1945 roku, gdy kilkadziesiąt kilometrów dalej była już Armia Czerwona. W literaturze poświęconej tej kwaterze podaje się, że do wysadzenia każdego bunkra-giganta, a do takich należy schron Hitlera, używano około 8 ton trotylu. Mimo tak ogromnej ilości materiałów wybuchowych bunkier Hitlera, oraz inne giganty, nie zawaliły się całkowicie. W przypadku bunkra Hitlera niemal w kompletnym stanie zachowała się frontowa ściana, szkody wyrządzone przez wybuch widać dopiero z tyłu bunkra. I to właśnie tam ma być umieszczona platforma dla zwiedzających.

Atrakcje dla turystów

- To, co robimy w kwaterze Hitlera, znajduje odbicie we frekwencji. W tym roku odwiedziło nas rekordowo dużo ludzi, 340 tysięcy. Bardzo nas to cieszy, zwłaszcza że rok wcześniej było u nas 260 tys. zwiedzających, tak więc zanotowaliśmy znaczący wzrost liczby gości – podkreślił Piotrowicz i dodał, że do Gierłoży przyjeżdżali w mijającym roku m.in. Litwini i Czesi. Z tego powodu na audio przewodnikach wgrano narrację po litewsku, leśnicy przygotowują także czeską wersję językową.