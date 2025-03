Serce do przeszczepu na pokładzie policyjngo śmigłowca

czytaj dalej

Prezydent Donald Trump powiedział podczas wystąpienia przed Kongresem USA, że otrzymał pismo od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. - Pismo mówi, że Ukraina jest gotowa usiąść do stołu negocjacyjnego tak szybko, jak będzie to możliwe, aby przybliżyć trwały pokój - przekazał. Jak dodał, Zełenski zadeklarował też gotowość do podpisania umowy o minerałach.