Ukradł w sklepie alkohol. Ugryzł w rękę ochroniarza, a wiedział, że jest zakaźnie chory 

Ełk Źródło: Google Earth

Policjanci rozpoznali i zatrzymali 46-latka podejrzanego o kradzież. Zgodnie z ustaleniami kilka dni wcześniej wszedł do jednego ze sklepów w Ełku, zabrał z półki dwie butelki alkoholu i w obecności innych klientów wyszedł z nimi ze sklepu bez płacenia.

"Na interwencję pracownika ochrony zareagował wulgarnie. Ponadto, wiedząc, że jest zakaźnie chory, ugryzł ochroniarza w rękę i groził mu, zmuszając do zaniechania obowiązków służbowych. Po tym incydencie uciekł" - czytamy w komunikacie na stronie warmińsko-mazurskiej policji.

Usłyszał już zarzuty

Był poszukiwany

Policjanci przedstawili mężczyźnie zarzuty związane m.in. z kradzieżą zuchwałą, narażeniem na zarażenie i groźbami.

"Ponadto 46-latek był osobą poszukiwaną do odbycia zaległej kary pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa. Ma do odbycia karę prawie pięciu lat pozbawienia wolności" - informuje policja.

Red. tok