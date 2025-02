czytaj dalej

- Jeśli Ukraina będzie zmuszona do oddania swojego terytorium Rosji, byłaby to największa zdrada europejskiego sojusznika od (zdrady - red.) Polski w 1945 roku - stwierdził Ed Davey, lider brytyjskich Liberalnych Demokratów. Wezwał też premiera Keira Starmera, by zapewnił, że nie pozwoli, by prezydent Ukrainy został "zastraszony przez Trumpa i Putina".