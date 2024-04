czytaj dalej

W Jagatowie (woj. pomorskie) znaleziono zwłoki 40-letniej kobiety z ranami kłutymi. Trwa policyjna obława za jej mężem. Policja publikuje wizerunek poszukiwanego mężczyzny. To 43-letni Rafał Zyska, który może przebywać na terenie powiatu gdańskiego. Prokuratura zdecydowała o postawieniu zarzutu zabójstwa mężczyźnie. Jeżeli sąd podejmie decyzję o areszcie dla podejrzanego, będzie to podstawą do wydania listu gończego.