Nożem sterroryzował kobietę i ukradł jej samochód. Został zatrzymany
Do zdarzenia doszło w niedzielę w centrum Ełku. Jak informuje policja, funkcjonariusze otrzymali wiele zgłoszeń dotyczących mężczyzny z nożem. Pierwsze z nich pojawiły się około godziny 11.
- Jest to wielowątkowe zdarzenie. W centrum miasta znajdował się mężczyzna, który miał ze sobą nóż. Groził nim między innymi osobom przebywającym w lokalu gastronomicznym. Nie mamy informacji, żeby komuś stało się coś poważnego. Nikt nie wymagał pomocy medycznej - poinformowała Kulikowska de Nałęcz, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Ełku.
Pierwszą informację o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.
Zabrał samochód, a potem go rozbił i uciekł
Według ustaleń policjantów, 38-latek wszedł do mieszkania obcej kobiety. Tam z kuchni zabrał nóż.
- Mężczyzna zaczął grozić nożem mieszkającej w tym mieszkaniu kobiecie i sąsiadowi, który ruszył jej z pomocą - powiedziała policjantka i dodała, że 38-latek po chwili uciekł z mieszkania i pobiegł do lokalu gastronomicznego, w którym byli ludzie. Im też groził.
Następnie na ulicy mężczyzna zabrał samochód przypadkowej kobiecie. Ten moment zarejestrował jeden ze świadków. Na nagraniu, które opublikował serwis Nowe Spotted: Ełk widać dwa samochody stojące na ulicy i biegającą w dużych emocjach, krzyczącą kobietę.
- Wyciągnął z niego kierującą i zabranym autem odjechał. Przejechał kilka ulic i wypadł z drogi, wpadł na skarpę i stoczył się w dół. Po tym zdarzeniu uciekł z samochodu - relacjonowała Kulikowska de Nałęcz.
Policjanci zatrzymali mężczyznę. Ukrywał się w pobliskich krzakach.
- Przebadano go na zawartość alkoholu w organizmie i był trzeźwy. Pobrano mu krew do badań, by zweryfikować, czy nie był pod wpływem środków odurzających - poinformowała policjantka.
Zatrzymany 38-latek jest mieszkańcem Ełku.