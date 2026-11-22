Olsztyn Nożem sterroryzował kobietę i ukradł jej samochód. Został zatrzymany Rafał Molenda |

Mężczyzna z nożem w Ełku. Ukradł samochód i doprowadził do kolizji Źródło wideo: Nowe Spotted: Ełk Źródło zdj. gł.: Nowe Spotted: Ełk

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Do zdarzenia doszło w niedzielę w centrum Ełku. Jak informuje policja, funkcjonariusze otrzymali wiele zgłoszeń dotyczących mężczyzny z nożem. Pierwsze z nich pojawiły się około godziny 11.

- Jest to wielowątkowe zdarzenie. W centrum miasta znajdował się mężczyzna, który miał ze sobą nóż. Groził nim między innymi osobom przebywającym w lokalu gastronomicznym. Nie mamy informacji, żeby komuś stało się coś poważnego. Nikt nie wymagał pomocy medycznej - poinformowała Kulikowska de Nałęcz, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Ełku.

Pierwszą informację o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

Zabrał samochód, a potem go rozbił i uciekł

Według ustaleń policjantów, 38-latek wszedł do mieszkania obcej kobiety. Tam z kuchni zabrał nóż.

- Mężczyzna zaczął grozić nożem mieszkającej w tym mieszkaniu kobiecie i sąsiadowi, który ruszył jej z pomocą - powiedziała policjantka i dodała, że 38-latek po chwili uciekł z mieszkania i pobiegł do lokalu gastronomicznego, w którym byli ludzie. Im też groził.

Następnie na ulicy mężczyzna zabrał samochód przypadkowej kobiecie. Ten moment zarejestrował jeden ze świadków. Na nagraniu, które opublikował serwis Nowe Spotted: Ełk widać dwa samochody stojące na ulicy i biegającą w dużych emocjach, krzyczącą kobietę.

- Wyciągnął z niego kierującą i zabranym autem odjechał. Przejechał kilka ulic i wypadł z drogi, wpadł na skarpę i stoczył się w dół. Po tym zdarzeniu uciekł z samochodu - relacjonowała Kulikowska de Nałęcz.

Policjanci zatrzymali mężczyznę. Ukrywał się w pobliskich krzakach.

- Przebadano go na zawartość alkoholu w organizmie i był trzeźwy. Pobrano mu krew do badań, by zweryfikować, czy nie był pod wpływem środków odurzających - poinformowała policjantka.

Zatrzymany 38-latek jest mieszkańcem Ełku.