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Olsztyn

Tam gdzie człowiek nie mógł, dron dał radę. Uratowano zaginionego mężczyznę

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Dron z kamerą termowizyjną odnalazł zaginionego
Dron z kamerą termowizyjną odnalazł zaginionego mężczyznę
Źródło wideo: Mazurska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza
Źródło zdj. gł.: Mazurska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza
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Szybka reakcja i wykorzystanie drona z kamerą termowizyjną pomogły odnaleźć zaginionego 59-letniego mężczyzny na terenie powiatu ełckiego. Wykorzystanie bezzałogowca bez wątpienia przyspieszyło wszystkie działania.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ełku prowadzili działania poszukiwawcze w sprawie zaginionego 59-letniego mężczyzny. Akcję ratunkową przeprowadzili 21 października.

Dochodziło późne popołudnie, temperatura i warunki atmosferyczne były bardzo niekorzystne, a teren w którym podejrzewano, że mężczyzna może się znajdować był trudny: rozległe lasy, bagna i pola.

W związku z czym policjanci zwrócili się o pomoc do Mazurskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Na miejsce skierowano zespół obsługujący bezzałogowy statek powietrzny wyposażony w kamerę termowizyjną oraz przewodników z psami poszukiwawczymi.

Około godziny 18 ratownicy zaczęli rozpoczęli sprawdzanie terenu i po kilkunastu minutach lotu pilot drona zlokalizował mężczyznę. Szybka reakcja i wykorzystanie nowoczesnej technologii pozwoliło znaleźć poszukiwanego, który ze względu na stan zdrowia trafił do szpitala.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
DronyZaginione osobyPolicjaRatownicy medyczni
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