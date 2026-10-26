Olsztyn Tam gdzie człowiek nie mógł, dron dał radę. Uratowano zaginionego mężczyznę Damian Nowicki |

Dron z kamerą termowizyjną odnalazł zaginionego mężczyznę Źródło wideo: Mazurska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Źródło zdj. gł.: Mazurska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza

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Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ełku prowadzili działania poszukiwawcze w sprawie zaginionego 59-letniego mężczyzny. Akcję ratunkową przeprowadzili 21 października.

Dochodziło późne popołudnie, temperatura i warunki atmosferyczne były bardzo niekorzystne, a teren w którym podejrzewano, że mężczyzna może się znajdować był trudny: rozległe lasy, bagna i pola.

W związku z czym policjanci zwrócili się o pomoc do Mazurskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Na miejsce skierowano zespół obsługujący bezzałogowy statek powietrzny wyposażony w kamerę termowizyjną oraz przewodników z psami poszukiwawczymi.

Około godziny 18 ratownicy zaczęli rozpoczęli sprawdzanie terenu i po kilkunastu minutach lotu pilot drona zlokalizował mężczyznę. Szybka reakcja i wykorzystanie nowoczesnej technologii pozwoliło znaleźć poszukiwanego, który ze względu na stan zdrowia trafił do szpitala.