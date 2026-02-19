Weszła za ladę i ukradła pieniądze. Nie wiedziała, że jest nagrywana

Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Elblągu, w jednej z restauracji na Starym Mieście, kobieta ukradła z kasy fiskalnej pieniądze.
Policjanci udostępnili zabezpieczone nagranie, na którym widać, jak kobieta wchodzi za ladę pod nieobecność personelu, otwiera kasę fiskalną i kradnie gotówkę.
Mundurowi z Elbląga zaapelowali o pomoc do osób, które mogą rozpoznać parę. Proszą o kontakt pod numerem telefonu 47 734 16 28 lub mailowo na adres: policja@elblag.ol.policja.gov.pl.
Opracował Michał Malinowski /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Elblągu