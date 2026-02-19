Weszła za ladę i ukradła pieniądze. Nie wiedziała, że jest nagrywana

Elbląg. Kradzież w restauracji, policja szuka kobiety z nagrania

Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Elblągu, w jednej z restauracji na Starym Mieście, kobieta ukradła z kasy fiskalnej pieniądze.

Policjanci udostępnili zabezpieczone nagranie, na którym widać, jak kobieta wchodzi za ladę pod nieobecność personelu, otwiera kasę fiskalną i kradnie gotówkę.

Kobieta ukradła z kasy pieniądze. Poszukuje jej policja Źródło: KMP w Elblągu

Mundurowi z Elbląga zaapelowali o pomoc do osób, które mogą rozpoznać parę. Proszą o kontakt pod numerem telefonu 47 734 16 28 lub mailowo na adres: policja@elblag.ol.policja.gov.pl.

Opracował Michał Malinowski /tok