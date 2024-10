Po kolizji z autobusem stracił prawo jazdy. Miał je od trzech miesięcy. Nagranie 

czytaj dalej

"Dzieciństwo bez przemocy" to najnowsza kampania, w której centrum jest dziecko i jego bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. To kampania skierowana do dorosłych, ważna i potrzebna, co pokazują najnowsze badania - wynika z nich, że aż 79 procent polskich dzieci i nastolatków doświadczyło jakiejś formy przemocy lub zaniedbania. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.