Policjant poskarżył się, że musi sprzątać, ogrzewać i odśnieżać. Odwołano komendanta

Szef MSWiA o sytuacji w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu Źródło: TVN24

Decyzja o dymisji szefa elbląskiej jednostki jest podyktowana nagraniem kierownika rewiru dzielnicowych w Tolkmicku. Na opublikowanym kilka dni temu filmie, aspirant sztabowy Sylwester Sokół w niewybrednych słowach odniósł się do warunków pracy na posterunku. Przez brak palacza i sprzątaczki policjant sam musiał ogrzewać budynek, sprzątać i odśnieżać teren jednostki.

Krótko po publikacji nagrania Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie wydała oświadczenie, w którym zapewniła o zmianach w kierownictwie Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. I te stały się faktem. W środę pojawiła się oficjalna informacja o odwołaniu inspektora Tomasza Piaskowskiego. Jego obowiązki przejął dotychczasowy komendant powiatowy policji w Nidzicy młodszy inspektor Tomasz Kamiński.

Zmiany personalne w innych komendach

To jednak nie jedyne zmiany w warmińsko-mazurskiej policji. Komendanci powiatowi zmienią się również w komendach w Kętrzynie, Działdowie i Lidzbarku Warmińskim.

"W każdej z tych jednostek nowe obowiązki powierzone zostaną doświadczonym funkcjonariuszom, którzy od lat z powodzeniem wykonują swoje zadania na stanowiskach kierowniczych w Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, podejmując decyzje personalne kierował się oceną dotychczasowej służby podległych mu funkcjonariuszy, ich doświadczeniem zawodowym i wiedzą na temat specyfiki danego rejonu" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

Zmiany objęły także Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie. Dotychczasowa naczelnik wydziału finansów została przeniesiona do innej komórki organizacyjnej. Obowiązki naczelnika zostały powierzone jej dotychczasowej zastępczyni.

