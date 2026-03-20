Miała zielone światło, zderzyła się z tirem. Nagranie

Elbląg. Niebezpieczna sytuacja na jednym ze skrzyżowań

W czwartek (19 marca) na alei Grunwaldzkiej w Elblągu kierowca ciężarówki nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie, która wyjeżdżała z bocznej drogi i miała zielone światło. Ciężarówka nie zatrzymała się na czerwonym, kierująca samochodem osobowym uderzyła w nią. Auto odrzuciło na bok.

Na szczęście skończyło się tylko na strachu. Zarówno kobiecie, jak i kierowcy tira nic poważnego się nie stało.

Kierowca ciężarówki nie ustąpił pierwszeństwa Źródło: KMP w Elblągu

"Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Kierujący ciężarówką został ukarany mandatem w wysokości 1,1 tysiąca złotych i 10 punktami karnymi" - podała Komenda Miejska Policji w Elblągu.

