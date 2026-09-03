Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Olsztyn

Fałszywy alarm w jednostce wojskowej. Ojciec i syn z zarzutami

|
Żandarmeria Wojskowa
Do zdarzenia doszło w Elblągu
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ojciec i syn usłyszeli zarzuty w związku z wywołaniem fałszywego alarmu w jednostce wojskowej w Elblągu. 31-latek włożył do szafki w wojsku pluszaka, a kluczyk wyrzucił do kratki ściekowej. Spowodowało to ewakuację jednostki.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (31 sierpnia) w jednostce wojskowej przy ulicy Łęczyckiej w Elblągu. Po godzinie 15 zdecydowano o ewakuacji całej jednostki, bo, jak podawano, na jej terenie znalazł się podejrzany pakunek. Jeszcze tego samego dnia wieczorem Żandarmeria Wojskowa zatrzymała w tej sprawie dwie osoby.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski poinformował, że w wyniku przeprowadzonych czynności zatrzymanym w tej sprawie mężczyznom przedstawiono zarzuty wywołania fałszywego alarmu w jednostce w Elblągu.

- Zarzut jest taki, że 31 sierpnia na terenie jednostki wojskowej w Elblągu, na biurze przepustek, stworzyli sytuację, która miała wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia życia lub zdrowia, czyli generalnie takiego zagrożenia terrorystycznego. Zagrożenie to polegało na umieszczeniu kostki w skrzynce depozytowej, a następnie wyrzuceniu klucza od tej skrzynki, co spowodowało odpowiednią reakcję służb - powiedział PAP prokurator Brodowski.

Wyrzucił kluczyk do kratki ściekowej

Kostkę do skrzynki w biurze przepustek włożył 31-letni Radosław H. Po włożeniu przedmiotu do skrzynki H. wyrzucił kluczyk od niej do kratki ściekowej i wyszedł. Ponieważ nie było wiadomo, co włożył do skrzynki, ewakuowano jednostkę i z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa wyciągnięto zamknięty w skrzynce przedmiot. Okazała się nim pluszowa maskotka w kształcie kostki, którą H. miał zabrać z samochodu ojca.

Po zdarzeniu pod jednostkę podjechał ojciec Radosława H., Marek H., i zabrał syna do domu. Wyjaśnił, że szukał syna po całym mieście.

- Radosław H. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Jego ojciec, Marek H., nie przyznał się. Stwierdził, że nie miał świadomości, co syn uczynił. Przyjechał po niego, zabrał go samochodem spod tej jednostki, ale nie wiedział, co tam wcześniej się działo - powiedział prokurator Brodowski.

Dodał, że wyjaśnienia obu mężczyzn są weryfikowane. Wobec obu mężczyzn zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór policji i zakaz opuszczania kraju.

Marek H. nie był dotąd karany. Sprawca zamieszania, Radosław H., ma na koncie m.in. groźby karalne, kradzież i kierowanie w stanie nietrzeźwości.

W ocenie prokuratury działania podjęte przez wojsko były prawidłowe.

- Procedury mają zapewnić bezpieczeństwo i bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nie było wiadomo, czym się może ta sytuacja skończyć - poinformował Brodowski.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
5 min
historia_agenta_3
PremieraW dzień udzielał ślubów, a w nocy? "Złapano go na gorącym uczynku"
Czarno na białym
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Czarno na białym
20 min
pc
"Beneficjentem afery Zondacrypto może się okazać Grzegorz Braun"
Kropka nad i
Udostępnij:
Tagi:
WojskoŻandarmeria Wojskowa
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Dekret prezydenta Donalda Trumpa zmienił nazwę jeziora Ontario
Zmieniają nazwy ulic. "Trump nie spełnia żadnego z tych kryteriów"
BIZNES
imageTitle
"Nie ma wyjątków". Woods z kilkuletnim zakazem prowadzenia pojazdów
EUROSPORT
Waldemar Żurek
"Mamy taśmy". Żurek o aferze Zondacrypto
Polska
Cassandra Wilson
Nie żyje Cassandra Wilson
Kultura i styl
Kolizja na autostradzie A2
Kolizja na A2. Osobówka uderzyła w tył auta i wypadła z jezdni
WARSZAWA
imageTitle
Krytykowany napastnik odchodzi z Legii. Kibice domagali się tego od dawna
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki
Klub Morawieckiego: "czołem Wielkiej Polsce!". Już są napięcia w Rozwoju Plus
Patryk Michalski
Powódź była tak duża, że topiła samochody
Zniszczony stadion, sygnały alarmowe w metrze. Nawałnice nad metropolią
METEO
Monika Koszewska miała 51 lat
Nie żyje ceniona pisarka. Miała 51 lat
Sopot
Maciej Berek
Maciej Berek w Sejmie. Jego kandydaturą zajmuje się komisja
Polska
Michał Moskal
Ociepa o spotkaniu na Ibizie. "To wygląda źle"
rozmowa piaseckiego
imageTitle
"Nie jestem w czołówce". Hurkacz o przyczynach porażki
EUROSPORT
imageTitle
Awans i zapowiedź Alcaraza. "Nie da się grać we wszystkich imprezach"
EUROSPORT
kolumbia-lot-w-autobus2
Uderzył w jadący autobus, wpadł do środka. Nagrania z dwóch perspektyw
Świat
Lotnisko Warszawa-Radom
Lotnisko w Radomiu z wakacyjnym ożywieniem
BIZNES
Kierowca driftował na MOP-ie
"Popisy" 21-latka nie uszły ich uwadze. Zapłaci pięć tysięcy
WARSZAWA
imageTitle
Polki zagrają o półfinał mistrzostw Europy. O której godzinie mecz?
EUROSPORT
burza piorun noc shutterstock_2629647401
Niebezpieczna aura na horyzoncie. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
Boeing 737 MAX 9 samolot - Coby Wayne shutterstock_2409321735
Boeing zapłacił wysoką grzywnę. Kara za naruszanie bezpieczeństwa
BIZNES
imageTitle
O której godzinie dzisiaj mecz Świątek w US Open? Dobra informacja dla kibiców
EUROSPORT
Samolot z ministrem lądował awaryjnie na lotnisku w Waszyngtonie
"Właśnie straciliśmy silnik, mamy sytuację awaryjną". Na pokładzie amerykański sekretarz
Świat
Tusk i Hołownia w Sejmie
"Ma cały czas najwięcej charyzmy". Dostanie nowe stanowisko?
Polska
Jarosław Kaczyński
Pytania do PiS w sprawie Zondacrypto. "Myślę, że tego się najbardziej boją"
Polska
Kenia. Dziennikarz uprowadzony przez uzbrojonych napastników
Dziennikarz uprowadzony pod lufami karabinów. Nagranie
Świat
Karol Nawrocki na konferencji CPAC w Jasionce w 2025 roku
Chcą odwrócić uwagę od związków z Zondacrypto. A jakie są fakty?
Polska
Siergiej Ławrow
Moskwa reaguje na decyzję Berlina
Świat
Marcin Przydacz
"Uprzejma prośba" od Przydacza i reakcja MSZ
Polska
Zondacrypto Centrum Olimpijskie
Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
imageTitle
Koszmarny dzień Polaków w US Open. Cała nadzieja w Świątek
EUROSPORT
imageTitle
Sabalenka już w trzeciej rundzie. Nie potrzebowała nawet godziny
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica