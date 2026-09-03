Olsztyn Fałszywy alarm w jednostce wojskowej. Ojciec i syn z zarzutami Oprac. Michał Malinowski |

Do zdarzenia doszło w Elblągu Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: PAP

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek (31 sierpnia) w jednostce wojskowej przy ulicy Łęczyckiej w Elblągu. Po godzinie 15 zdecydowano o ewakuacji całej jednostki, bo, jak podawano, na jej terenie znalazł się podejrzany pakunek. Jeszcze tego samego dnia wieczorem Żandarmeria Wojskowa zatrzymała w tej sprawie dwie osoby.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski poinformował, że w wyniku przeprowadzonych czynności zatrzymanym w tej sprawie mężczyznom przedstawiono zarzuty wywołania fałszywego alarmu w jednostce w Elblągu.

- Zarzut jest taki, że 31 sierpnia na terenie jednostki wojskowej w Elblągu, na biurze przepustek, stworzyli sytuację, która miała wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia życia lub zdrowia, czyli generalnie takiego zagrożenia terrorystycznego. Zagrożenie to polegało na umieszczeniu kostki w skrzynce depozytowej, a następnie wyrzuceniu klucza od tej skrzynki, co spowodowało odpowiednią reakcję służb - powiedział PAP prokurator Brodowski.

Wyrzucił kluczyk do kratki ściekowej

Kostkę do skrzynki w biurze przepustek włożył 31-letni Radosław H. Po włożeniu przedmiotu do skrzynki H. wyrzucił kluczyk od niej do kratki ściekowej i wyszedł. Ponieważ nie było wiadomo, co włożył do skrzynki, ewakuowano jednostkę i z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa wyciągnięto zamknięty w skrzynce przedmiot. Okazała się nim pluszowa maskotka w kształcie kostki, którą H. miał zabrać z samochodu ojca.

Po zdarzeniu pod jednostkę podjechał ojciec Radosława H., Marek H., i zabrał syna do domu. Wyjaśnił, że szukał syna po całym mieście.

- Radosław H. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Jego ojciec, Marek H., nie przyznał się. Stwierdził, że nie miał świadomości, co syn uczynił. Przyjechał po niego, zabrał go samochodem spod tej jednostki, ale nie wiedział, co tam wcześniej się działo - powiedział prokurator Brodowski.

Dodał, że wyjaśnienia obu mężczyzn są weryfikowane. Wobec obu mężczyzn zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór policji i zakaz opuszczania kraju.

Marek H. nie był dotąd karany. Sprawca zamieszania, Radosław H., ma na koncie m.in. groźby karalne, kradzież i kierowanie w stanie nietrzeźwości.

W ocenie prokuratury działania podjęte przez wojsko były prawidłowe.

- Procedury mają zapewnić bezpieczeństwo i bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nie było wiadomo, czym się może ta sytuacja skończyć - poinformował Brodowski.