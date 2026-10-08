Ciągnęła walizkę, w środku był martwy pies. Policja szuka kobiety
Do zdarzenia doszło 15 września po północy przy ulicy Browarnej w Elblągu. Na nagraniu z monitoringu widać kobietę ciągnącą za sobą dużą walizkę w kierunku wiaty śmietnikowej, gdzie następnie ją zostawiła.
Martwy pies w walizce
Walizkę zauważył przypadkowy przechodzień, w środku był martwy pies rasy American Bully. "Osoby, które rozpoznają kobietę, proszone są o kontakt z policją pod nr tel.: 47 734 16 40. Informacje można przekazać również mailowo na adres: policja@elblag.ol.policja.gov.pl Widoczna kobieta może mieć istotną wiedzę lub związek ze sprawą" - czytamy w komunikacie elbląskiej policji.
Źródło: tvn24.pl