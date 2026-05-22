17-latek wjechał hulajnogą przed samochód. Skończyło się na potłuczeniach i mandatach
Na nagraniu opublikowanym przez policję widać, jak 17-latek na hulajnodze z dużą prędkością wjeżdża na pasy i uderza w niego nadjeżdżający samochód.
- Kierujący potrącił go, ale na szczęście na potłuczeniach się skończyło - podał nadkomisarz Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.
Policjanci ukarali 17-latka dwoma mandatami w wysokości 1,5 tysiąca złotych za spowodowanie kolizji oraz 500-złotowym za brak uprawnień do kierowania hulajnogą, gdyż nie posiadał karty rowerowej.
- Rodzice zobowiązali się do pokrycia szkody w aucie - dodał policjant.
Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych na ulicy Sienkiewicza w Elblągu.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
OGLĄDAJ: TVN24
Źródło: tvn24.pl