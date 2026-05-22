Olsztyn 17-latek wjechał hulajnogą przed samochód. Skończyło się na potłuczeniach i mandatach Oprac. Michał Malinowski |

Elbląg. 17-latek na hulajnodze wjechał pod samochód Źródło zdj. gł.: KMP w Elblągu

Na nagraniu opublikowanym przez policję widać, jak 17-latek na hulajnodze z dużą prędkością wjeżdża na pasy i uderza w niego nadjeżdżający samochód.

- Kierujący potrącił go, ale na szczęście na potłuczeniach się skończyło - podał nadkomisarz Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych na ulicy Sienkiewicza w Elblągu

Policjanci ukarali 17-latka dwoma mandatami w wysokości 1,5 tysiąca złotych za spowodowanie kolizji oraz 500-złotowym za brak uprawnień do kierowania hulajnogą, gdyż nie posiadał karty rowerowej.

- Rodzice zobowiązali się do pokrycia szkody w aucie - dodał policjant.

Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych na ulicy Sienkiewicza w Elblągu.

