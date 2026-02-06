18-latek dachował na drodze. Był pijany i nie miał prawa jazdy

Do zdarzenia doszło w gminie Dywity (woj. warmińsko-mazurskie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 4 nad ranem w Dywitach, w powiecie olsztyńskim.

"18-letni kierujący Kią stracił panowanie nad pojazdem i dachował na jezdni. Mężczyzna 'wydmuchał' sporo ponad półtora promila. Okazało się też, że nigdy nie miał prawa jazdy i był już wcześniej karany za jazdę bez uprawnień" - podała Komenda Miejska Policji w Olsztynie.

Policjanci zatrzymali kierowcę. Jak tylko wytrzeźwieje, usłyszy zarzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.

"Mężczyzna zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego, kiedy wytrzeźwieje. Funkcjonariusze sprawdzą też to, do kogo należy kia, którą jechał zatrzymany i jak pojazd znalazł się w jego dyspozycji" - poinformowała olsztyńska policja.

