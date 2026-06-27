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Olsztyn

Wojskowa ciężarówka uderzyła w drzewo. Dwóch żołnierzy rannych

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Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą"
Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Grabowski Foto/Shutterstock
Na lokalnej drodze w pobliżu Dobrego Miasta (Warmińsko-Mazurskie) wojskowa ciężarówka wjechała w drzewo. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Do szpitala zabrano dwóch żołnierzy. Sprawą zajmuje się żandarmeria.

- Wypadek wydarzył się na drodze między Jesionowem a Orzechowem - mówi podkomisarz Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji.

W pobliżu Dobrego Miasta (Warmińsko-Mazurskie) wojskowa ciężarówka wjechała w drzewo.

Ciężarówka przewróciła się na bok

Jak informuje rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Łukasz Wróblewski samochód wojskowy marki Star przewrócił się na bok.

- Samochodem podróżowało dwóch żołnierzy, którzy z obrażeniami rąk i nóg zostali przetransportowani do szpitali przez Zespół Ratownictwa Medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - powiedział.

Sprawą zajmie się Żandarmeria Wojskowa, która będzie prowadzić czynności dochodzeniowe.

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Źródło: PAP
Tagi:
Wojsko PolskieWarmia i MazuryPolicjaStraż pożarna
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
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