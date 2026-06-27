Wojskowa ciężarówka uderzyła w drzewo. Dwóch żołnierzy rannych
- Wypadek wydarzył się na drodze między Jesionowem a Orzechowem - mówi podkomisarz Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji.
W pobliżu Dobrego Miasta (Warmińsko-Mazurskie) wojskowa ciężarówka wjechała w drzewo.
Ciężarówka przewróciła się na bok
Jak informuje rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Łukasz Wróblewski samochód wojskowy marki Star przewrócił się na bok.
- Samochodem podróżowało dwóch żołnierzy, którzy z obrażeniami rąk i nóg zostali przetransportowani do szpitali przez Zespół Ratownictwa Medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - powiedział.
Sprawą zajmie się Żandarmeria Wojskowa, która będzie prowadzić czynności dochodzeniowe.
Źródło: PAP