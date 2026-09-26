Ćwiczenia reagowania na zagrożenie z powietrza w dwóch województwach
W sobotę 26 września w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim odbędą się specjalne treningi reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. W godz. 11-14 mieszkańcy będą mogli wziąć udział w zajęciach organizowanych w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
MSWiA wspólnie z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi zaprasza mieszkańców do blisko 300 jednostek ratowniczo-gaśniczych, remiz i lokalnych punktów edukacyjnych. Zajęcia będą poświęcone zasadom postępowania w sytuacji zagrożenia oraz korzystaniu z dostępnych systemów ostrzegania.
Lista miejsc szkoleń w województwie podlaskim:
Powiat augustowski:
- Komenda Powiatowa PSP w Augustowie Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. K. Brzostowskiego 2, 16-300 Augustów
- OSP Augustów-Lipowiec: ul. Tartaczna 27, 16-300 Augustów
- OSP Kolnica: Kolnica 37, 16-300 Augustów
- OSP Bargłów Kościelny: ul. Augustowska 15, 16-320 Bargłów Kościelny
- OSP Nowinka: Nowinka 26, 16-304 Nowinka
- OSP Lipsk: ul. Stolarska 21, 16-315 Lipsk
- OSP Płaska: ul. Gen. I. Prądzyńskiego 2, 16-326 Płaska
- OSP Sztabin: ul. Augustowska 45A, 16-310 Sztabin
Powiat białostocki:
- Komenda Miejska PSP w Białymstoku Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1: ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok
- Komenda Miejska PSP w Białymstoku Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2: ul. Gen. W. Andersa 46, 15-13 Białystok
- Komenda Miejska PSP w Białymstoku Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 3: ul. Przędzalniana 6d, 15-688 Białystok
- Komenda Miejska PSP w Białymstoku Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 4: ul. Transportowa 6, 15-399 Białystok
- Komenda Miejska PSP w Białymstoku Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 5: ul. Plażowa 95, 15-502 Białystok
- Komenda Miejska PSP w Białymstoku Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 6 w Łapach: ul. Płonkowska 1A, 18-100 Łapy
- ALFA Centrum Handlowe: ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok, w okolicy strefy gastronomicznej – punkt organizowany przez Podlaski Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski w Białymstoku, Straż Miejską w Białymstoku i Komendę Miejską PSP w Białymstoku - czynny w godzinach: 11-17
- OSP Choroszcz: ul. Dominikańska 22, 16-070 Choroszcz
- OSP Czarna Białostocka: ul. Tartaczna 5, 16-020 Czarna Białostocka
- OSP Pogorzałki: Pogorzałki 128, 16-002
- OSP Gródek: ul. Chodkiewiczów 29, 16-040 Gródek
- OSP Juchnowiec Dolny: ul. Majowa 2, 16-061 Juchnowiec Dolny
- OSP Łapy: ul. Płonkowska 1, 18-100 Łapy
- OSP Michałowo: ul. Fabryczna 2, 16-050 Michałowo
- OSP Poświętne: Poświętne 31, 18-112
- OSP Suraż: ul. Bielska 4, 18-105 Suraż
- OSP Turośń Kościelna: ul. Lipowa 109, 18-106 Turośń Kościelna
- OSP Tykocin: ul. Choroszczańska 4, 16-080 Tykocin
- OSP Jurowce: ul. Zagórna 6, 16-010 Jurowce
- OSP Zabłudów: ul. Białostocka 15, 16-060 Zabłudów
- OSP Zawady: ul. Plac Wolności 12 ,16-075 Zawady
Powiat bielski:
- Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. Poniatowskiego 11, 17-100 Bielsk Podlaski
- Miasto Brańsk, plac miejski, Brańsk, ul. Rynek 17-120 Brańsk
- OSP Piliki: Piliki 53, 17-100 Bielsk Podlaski
- OSP Świrydy: Świrydy 41, 17-120 Brańsk
- OSP Orla: ul. Poświętna 66, 17-106 Orla
- OSP Wyszki: ul. Piórkowska 30, 17-132 Wyszki
- OSP Boćki: ul. Wojska Polskiego 49, 17-111 Boćki
Powiat grajewski:
- Komenda Powiatowa PSP w Grajewie Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. Wojska Polskiego 74, 19-200 Grajewo OSP Wierzbowo: Wierzbowo 54, 19-200 Grajewo
- OSP Radziłów: ul. Gumienna 30, 19-213 Radziłów - wydarzenie odbędzie się 27.09.2026 r.
- OSP Woźna Wieś: Woźna Wieś 85, 19-206 Rajgród - wydarzenie odbędzie się 27.09.2026 r.
Powiat hajnowski:
- Komenda Powiatowa PSP w Hajnówce Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza : ul. 11 Listopada 4, 17-200 Hajnówka
- Komenda Powiatowa PSP w Hajnówce - Posterunek Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Czeremsze: ul. Boczna 14, 17-240 Czeremcha
- OSP Dubicze Cerkiewne: ul. Główna 67, 17-204 Dubicze Cerkiewne
- OSP Kleszczele: ul. Kolejowa 16, 17-250 Kleszczele
- OSP Białowieża: ul. Sportowa 12, 17-230 Białowieża
- OSP Klejniki: Klejniki 51, 17-207 Klejniki
- OSP Nowokornino: Nowokornino 33, 17-200 Nowokornino
- OSP Łosinka: Łosinka 41, 17-210 Narew
- OSP Siemianówka: ul. Białowieska 2, 17-220 Narewka
- OSP Czeremcha: ul. Boczna 14, 17-240 Czeremcha
Powiat kolneński:
- Komenda Powiatowa PSP w Kolnie Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. Strażacka 3, 18-500 Kolno
- OSP Kolno: Plac przy stadionie miejskim w Kolnie ul. Wojska Polskiego 40, 18-500 Kolno
- OSP Turośl: ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl
- OSP Grabowo: ul. Szkolna 1, 18-507 Grabowo
- OSP Mały Płock: ul. Księdza Tadeusza Ciborowskiego 38, 18-516 Mały Płock
- OSP Stawiski: Park Miejski w Stawiskach
- OSP Zabiele: Uroczystość z okazji rocznicy Rozformowania 110. Zapasowego Pułku Ułanów w Janowie, Janowo, 18-500 Kolno - wydarzenie odbędzie się 27.09.2026 r.
Powiat łomżyński:
- Komenda Miejska PSP w Łomży Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. Gen. W. Sikorskiego 48/94, 18-400 Łomża
- OSP Miastkowo: ul. Łomżyńska 25/2, 18-413 Miastkowo
- OSP Piątnica: ul. Szkolna 23, 18-421 Piątnica
- OSP Jedwabne: ul. Piękna 2, 18-420 Jedwabne
- OSP Konarzyce: ul. Łomżyńska 106, 18-400 Konarzyce
- OSP Zbójna: ul. Łomżyńska 44, 18-416 Zbójna
- OSP Śniadowo: ul. Ostrołęcka 13, 18-411 Śniadowo
- OSP Wizna: Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna
- OSP Nowogród: ul. Łomżyńska 11, 18-414 Nowogród
- OSP Przytuły: ul. Lipowa 1, 18-423 Przytuły
Powiat moniecki:
- Komenda Powiatowa PSP w Mońkach Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. Mickiewicza 18, 19-100 Mońki
- OSP Goniądz: ul. Stary Rynek 7, 19-110 Goniądz
- OSP Jasionówka: ul. Kościelna 2, 19-122 Jasionówka
- OSP Jaświły: Jaświły 7, 19-124 Jaświły
- OSP Knyszyn: ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn
- OSP Krypno: Krypno Kościelne 3B, 19-111 Krypno Kościelne
- OSP Trzcianne: ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne
Powiat sejneński:
- Komenda Powiatowa PSP w Sejnach Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. Strażacka 2, 16-500 Sejny OSP Ogrodniki: Ogrodniki 14, 16-500 Ogrodniki
- OSP Giby: Giby 74A, 16-506 Giby
- OSP Krasnopol: ul. 1 Maja 1, 16-503 Krasnopol
- OSP Puńsk: ul. Strażacka 9, 16-515 Puńsk
Powiat siemiatycki:
- Komenda Powiatowa PSP w Siemiatyczach Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. 11 Listopada 31, 17-300 Siemiatycze
- OSP Dołubowo: Dołubowo 34, 17-306 Dołubowo
- OSP Milejczyce: Pokaniewo-Kolonia 23, 17-332 Milejczyce
- OSP Mielnik: ul. Brzeska 75, 17-307 Mielnik
- OSP Słochy Annopolskie: Słochy Annopolskie 39A, 17-300 Siemiatycze
- OSP Nurzec-Stacja: ul. Żerczycka 1, 17-330 Nurzec-Stacja
- OSP Grodzisk: ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk
- OSP Drohiczyn: ul. Szmita, 17-312 Drohiczyn (teren nad rzeką Bug)
- OSP Perlejewo: Perlejewo 23A, 17-332 Perlejewo
Powiat sokólski:
- Komenda Powiatowa PSP w Sokółce Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: Park Miejski ul. Plac Tadeusza Kościuszki 16-100 Sokółka
- Komenda Powiatowa PSP w Sokółce Posterunek w Dąbrowie Białostockiej i OSP Olsza: Park Miejski ul. Plac Tadeusza Kościuszki, 16-200 Dąbrowa Białostocka
- OSP Kuźnica: ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica
- OSP Krynki: ul. Bema 9, 16-120 Krynki
- OSP Korycin: ul. Knyszyńska 2B, 16-140 Korycin
- OSP Janów: ul. Trofimowska 12, 16-130 Janów
- OSP Kamionka Stara: ul. Kamionka Stara 66B, 16-100 Kamionka Stara
- OSP Szudziałowo: ul. Szkolna 2, 16-113 Szudziałowo
- OSP Sidra: ul. Rynek 5, 16-124 Sidra
- OSP Suchowola: Plac Kościuszki 5A, 16-150 Suchowola
- OSP Nowy Dwór: Plac Rynkowy 21, 16-205 Nowy Dwór
Powiat suwalski:
- Komenda Miejska PSP w Suwałkach Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1: ul. Mickiewicza 15A, 16-400 Suwałki
- Komenda miejska PSP w Suwałkach Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2: ul. Witosa 10, 16-400 Suwałki
- OSP Rutka-Tartak: ul. Szkolna 1, 16-406 Rutka-Tartak
- OSP Płociczno: Płociczno-Tartak 14/1, 16-413 Płociczno-Tartak
- OSP Wiżajny: ul. Wierzbołowska 3, 16-407 Wiżajny
- OSP Przerośl: ul. Suwalska 1B, 16-427 Przerośl
- OSP Potasznia: Potasznia 21B, 16-402 Potasznia
- OSP Nowa Wieś: Nowa Wieś 50A, 16-402 Nowa Wieś
- OSP Filipów: ul. Garbaska 2, 16-426 Filipów
- OSP Bakałarzewo: ul. Młyńska 11, 16-423 Bakałarzewo
- OSP Kaletnik: Kaletnik 52, 16-411 Kaletnik
- OSP Szypliszki: ul. Suwalska 1, 16-411 Szypliszki
- OSP Raczki: ul. Plac Kościuszki 37, 16-420 Raczki
- OSP Jeleniewo: ul. Parkowa 5, 16-404 Jeleniewo
Powiat wysokomazowiecki:
- Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem Mazowieckiem Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. Mickiewicza 6A, 18-200 Wysokie Mazowieckie
- OSP Ciechanowiec: ul. 11-go Listopada 3, 18-230 Ciechanowiec
- OSP Czyżew: ul. Strażacka 6, 18-220 Czyżew
- OSP Klukowo: ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo
- OSP Kobylin-Borzymy: ul. Główna 2, 18-204 Kobylin-Borzymy OSP Kulesze Kościelne: ul. Wesoła 14, 18-208 Kulesze Kościelne OSP Wysokie Mazowieckie: ul. Mickiewicza 6A, 18-200 Wysokie Mazowieckie OSP Stara Ruś: Stara Ruś 17A, 18-218 Sokoły OSP Nowe Piekuty: ul. Spokojna 8, 18-212 Nowe Piekuty
- OSP Sokoły: ul. Mickiewicza 4, 18-218 Sokoły
- OSP Szepietowo: ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo
Powiat zambrowski:
- Komenda Powiatowa PSP w Zambrowie Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. Sadowa 4, 18-300 Zambrów
- OSP Kołaki Kościelne: ul. Kościelna 28, 18-315 Kołaki Koscielne
- OSP Szumowo: ul. Sierżanta Podchorążego Zygmunta Przeździeckiego 2, 18-305 Szumowo
- OSP Stary Laskowiec: Stary Laskowiec 6, 18-300 Laskowiec
- OSP Rutki Kossaki: ul. Łomżyńska 34, 18-312 Rutki Kossaki
Lista miejsc szkoleń na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:
Powiat bartoszycki:
- KP PSP w Bartoszycach, ul. Generała Bema 36
- OSP w Kinkajmach, Kinkajmy 18A
- Plac przed Urzędem Miasta Górowo Iławeckie, Plac Ratuszowy 18
- OSP w Kandydatach, Kandyty 10A
- Rzymskokatolicka Parafia świętego Michała Archanioła w Sępopolu, ul. Kościelna 3
Powiat braniewski
- KP PSP Braniewo – ul. Plac Strażacki 2, Braniewo
- OSP Braniewo – ul. Plac Strażacki 2, Braniewo
- OSP Wilczęta – Wilczęta 43, świetlica wiejska OSP
- OSP Płoskinia – Płoskinia 14, teren remizy OSP
- OSP Frombork – ul. Braniewska 5A, Frombork, teren remizy OSP
- OSP Lelkowo – Lelkowo 48, teren remizy OSP
- OSP Pieniężno – ul. Sienkiewicza 6, Pieniężno, teren remizy OSP
- OSP Gronowo – Gronowo 15, teren remizy OSP
Powiat działdowski
- KP PSP Działdowo – ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10, Działdowo OSP Uzdowo – Uzdowo 52, przy jednostce OSP
- OSP Stare Dłutowo – ul. Długa 9, Stare Dłutowo, teren szkoły podstawowej
- OSP Gródki – Gródki 59, przy remizie OSP
- OSP Iłowo – ul. Wiejska 4A, Iłowo-Wieś, remiza OSP
- OSP Rybno – ul. Strażacka 1, Rybno, sala OSP
Powiat elbląski
- JRG 1 Elbląg – ul. Łęczycka 19, Elbląg JRG 2 Elbląg – ul. Browarna 33, Elbląg
- JRG 3 Elbląg – ul. Bohaterów Westerplatte 9A, Pasłęk
- OSP Młynary – Ośrodek Kultury w Młynarach, ul. Dworcowa 10
- OSP Weklice – Janów, podczas Festynu Plenerowego "Gminny Dzień Leszcza"
- OSP Jelonki – Jelonki 108
- OSP Milejewo – Milejewo 24
Powiat ełcki
- KP PSP Ełk – ul. Suwalska 50, Ełk
- OSP Nowa Wieś Ełcka – ul. Ełcka 18, Nowa Wieś Ełcka, plac wewnętrzny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
- OSP Borzymy – Borzymy 22, plac przed Szkołą Podstawową im. ks. Jerzego Popiełuszki
- OSP Wiśniowo Ełckie – Wiśniowo Ełckie 49, Sołeckie Centrum Kultury i Pożarnictwa
- OSP Stare Juchy – ul. Ełcka 8, plac przed Biblioteką-Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy
Powiat giżycki
- KP PSP Giżycko – ul. Białostocka 2, Giżycko
- OSP Spytkowo – Spytkowo 21A
- OSP Wydminy – ul. Kościelna 3, Wydminy
- OSP Miłki – ul. Giżycka 51b
- OSP Sterławki Wielkie – Sterławki Wielkie 54
- OSP Kruklanki – ul. Dworcowa 4, Kruklanki
Powiat gołdapski
- KP PSP Gołdap – ul. Wojska Polskiego 19, Gołdap
- OSP Dubeninki – ul. Graniczna 1, Dubeninki
- OSP Grabowo – Grabowo 9A
- OSP Surminy – Surminy 9E
Powiat iławski
- KP PSP Iława – ul. Wyszyńskiego 10, Iława
- OSP Iława – ul. Wyszyńskiego 10, Iława, siedziba PSP
- OSP Lubawa – ul. Strażacka 1, Lubawa, siedziba OSP
- OSP Mątyki – ul. Platynowa 5, Nowa Wieś, parking PSB Mrówka
- OSP Pomierki – Pomierki 9, siedziba OSP
- OSP Susz – ul. Słowiańska 24, Susz, okolice Poczty Polskiej
- OSP Dobrzyki – Dobrzyki 25B, siedziba OSP
- OSP Kisielice – ul. Polna 1, Kisielice, siedziba OSP
Powiat kętrzyński
- KP PSP Kętrzyn – Plac Słowiański 1A, Kętrzyn
- OSP Srokowo – ul. Węgorzewska 5, Srokowo
- OSP Barciany – ul. Szkolna 1, Barciany
- OSP Wilkowo – Wilkowo 21
- OSP Reszel – ul. Rynek 24, Reszel, Starówka
Powiat lidzbarski
- KP PSP Lidzbark Warmiński – ul. Olsztyńska 8, Lidzbark Warmiński
- OSP Rogóż – Rogóż 19B, gmina Lidzbark Warmiński
- OSP Żegoty – Żegoty 33A, gmina Kiwity
- OSP Orneta – ul. Mickiewicza 16, Orneta
- OSP Lubomino – Plac wiejski, ul. Kopernika
Powiat mrągowski
- KP PSP Mrągowo – ul. Oficerska 2A, Mrągowo
- OSP Grabowo – Grabowo 28, przy remizie
- OSP Sorkwity – ul. Szkolna 18, Sorkwity, przy remizie
- OSP Woźnice – boisko wiejskie w Woźnicach
- OSP Stare Kiełbonki – Stare Kiełbonki 39B, przy remizie
Powiat nidzicki
- KP PSP Nidzica – ul. Kolejowa 9, Nidzica
- OSP Napiwoda – Napiwoda 15, remiza OSP
- OSP Szkotowo – Szkotowo 48, remiza OSP
- OSP Janowo – Rynek, Plac Kościuszki
- OSP Janowiec Kościelny – remiza OSP
- OSP Nowa Wieś Wielka – Nowa Wieś Wielka 44, remiza OSP
Powiat nowomiejski
- KP PSP Nowe Miasto Lubawskie – ul. Szkolna 5B, Nowe Miasto Lubawskie
- OSP Nowe Miasto Lubawskie – ul. Rynek 1
- OSP Jamielnik – ul. Jana Pawła II 1A, Jamielnik
- OSP Krotoszyny – Krotoszyny 138
- OSP Zwiniarz – Zwiniarz 6B
- OSP Nielbark – ul. Strumykowa 6, Nielbark
Powiat olecki
- KP PSP Olecko – ul. Kolejowa 27A, Olecko
- OSP Lenarty – Lenarty 24
- OSP Kowale Oleckie – ul. Witosa 2, Kowale Oleckie
- OSP Sokółki – Sokółki 44
- OSP Wieliczki – ul. Jeziorna 7, Wieliczki
- OSP Kleszczewo – ul. Jeziorna 7, Wieliczki
- OSP Świętajno- Świętajno 22, powiat olecki
Powiat olsztyński:
- JRG 1 Olsztyn – ul. Niepodległości 16A, Olsztyn
- JRG 1 Olsztyn – Park Jana Kusocińskiego, Olsztyn
- JRG 2 Olsztyn – ul. Marii Zientary-Malewskiej 33, Olsztyn
- OSP Gutkowo – ul. Poranna 12, Olsztyn
- OSP Barczewko – Barczewko 8A
- JRG Biskupiec – ul. Sądowa 6, Biskupiec
- OSP Dobre Miasto – ul. gen. Tadeusza Kościuszki 2D, Dobre Miasto
- OSP Brąswałd – Brąswałd 8A
- OSP Gietrzwałd – ul. Szkolna 7, Gietrzwałd
- OSP Jeziorany – Plac Jedności Narodowej, przy kościele OSP Wrzesina – Wrzesina 13
- OSP Lutry – Lutry 14A
- OSP Olsztynek – ul. Ratuszowa 1, Olsztynek, plac rynku
- OSP Butryny – Butryny 28A
- OSP Stawiguda – ul. Leśna 2, Stawiguda
- OSP Świątki – Świątki 93
Powiat ostródzki:
- JRG Ostróda – ul. Jana Stapińskiego 19C, Ostróda
- JRG Morąg – ul. Władysława Jagiełły 2, Morąg
- OSP Łukta – ul. Mazurska 5, Łukta
- OSP Miłomłyn – ul. Twarda 1, Miłomłyn
- OSP Słonecznik – Słonecznik 42
- OSP Miłakowo – ul. Olsztyńska 16A, Miłakowo
- OSP Dąbrówno – ul. Ogrodowa 3, Dąbrówno
- OSP Jarnołtowo – Jarnołtowo 14
- OSP Gierzwałd – Gierzwałd 39A
- OSP Ostróda – ul. Słowackiego 40, Ostróda
- OSP Brzydowo – Brzydowo 32
Powiat piski
- KP PSP Pisz – ul. Olsztyńska 40A, Pisz
- OSP Ruciane-Nida – ul. Mazurska 13, Ruciane-Nida
- OSP Orzysz – ul. Ogrodowa 11, Orzysz
- OSP Biała Piska – ul. Sikorskiego 4, Biała Piska
- OSP Hejdyk– Hejdyk 6a
Powiat szczycieński
- KP PSP Szczytno – ul. Zbigniewa Sobieszczańskiego 2, Szczytno
- OSP Nowe Kiejkuty – Nowe Kiejkuty 59
- OSP Nowy Dwór- Nowy Dwór 42B
- OSP Wielbark – ul. Kętrzyńskiego 13, Wielbark
- OSP Wesołowo – Wesołowo 5B
- OSP Świętajno – ul. Grunwaldzka 15, Świętajno
- OSP Rozogi – pl. Jana Pawła II 3, Rozogi
- OSP Grom – Grom 15
- OSP Romany – Romany 26C
Powiat węgorzewski
- KP PSP Węgorzewo – ul. H. Sienkiewicza 10, Węgorzewo
- OSP Pozezdrze – ul. Pogodna 2A, Pozezdrze
- OSP Radzieje – ul. Kościelna 6A, Węgorzewo
- OSP Budry – ul. Wojska Polskiego 41, Węgorzewo
Zakres ćwiczeń
Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować się na zagrożenie atakiem z powietrza, gdzie szukać bezpiecznego miejsca i jak wybrać je odpowiednio do sytuacji. Omówione zostanie również postępowanie w budynku, w tym wybór bezpiecznego pomieszczenia.
Osobne zasady dotyczą sytuacji, gdy alarm zastanie nas na zewnątrz. Podczas treningów będzie można dowiedzieć się, gdzie szukać najbliższego miejsca schronienia oraz jak korzystać z aplikacji "Gdzie się ukryć", która pozwala wcześniej sprawdzić dostępne miejsca schronienia.
Mieszkańcy będą mogli również zapoznać się z sygnałami alarmowymi i dowiedzieć się, co oznaczają poszczególne z nich. - Usłyszą, jak brzmią sygnały alarmowe, te, które są sygnałem do tego, że powstaje zagrożenie lub zagrożenie do nas zmierza, oraz te, które odwołują zagrożenie, one się od siebie różnią. Sygnał informujący o zagrożeniu jest sygnałem modulowanym, a odwołujący sygnałem ciągłym - wyjaśnił koordynator ds. bezpieczeństwa w Elblągu mł. kpt. Krzysztof Chitruszko.
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także, jak reagować na Alert RCB i kolejne komunikaty ostrzegawcze. - Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa, więc nie bagatelizujmy tego - podkreślił Chitruszko.
Organizatorzy przypominają o zapoznaniu się z "Poradnikiem bezpieczeństwa", w którym znajdują się najważniejsze wskazówki dotyczące reagowania.