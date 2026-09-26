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Ćwiczenia reagowania na zagrożenie z powietrza w dwóch województwach

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Syreny alarmowe w centrum Warszawy
Treningi reagowania zagrożenia atakiem z powietrza w sobotę w dwóch województwach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
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Mieszkańcy województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego będą mogli w sobotę przećwiczyć zasady reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. W ramach organizowanych przez MSWiA i straż pożarną treningów poznają między innymi znaczenie sygnałów alarmowych oraz zasady postępowania po otrzymaniu komunikatów ostrzegawczych.

W sobotę 26 września w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim odbędą się specjalne treningi reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. W godz. 11-14 mieszkańcy będą mogli wziąć udział w zajęciach organizowanych w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

MSWiA wspólnie z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi zaprasza mieszkańców do blisko 300 jednostek ratowniczo-gaśniczych, remiz i lokalnych punktów edukacyjnych. Zajęcia będą poświęcone zasadom postępowania w sytuacji zagrożenia oraz korzystaniu z dostępnych systemów ostrzegania.

Lista miejsc szkoleń w województwie podlaskim:

Powiat augustowski:

  1. Komenda Powiatowa PSP w Augustowie Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. K. Brzostowskiego 2, 16-300 Augustów
  2. OSP Augustów-Lipowiec: ul. Tartaczna 27, 16-300 Augustów
  3. OSP Kolnica: Kolnica 37, 16-300 Augustów
  4. OSP Bargłów Kościelny: ul. Augustowska 15, 16-320 Bargłów Kościelny
  5. OSP Nowinka: Nowinka 26, 16-304 Nowinka
  6. OSP Lipsk: ul. Stolarska 21, 16-315 Lipsk
  7. OSP Płaska: ul. Gen. I. Prądzyńskiego 2, 16-326 Płaska
  8. OSP Sztabin: ul. Augustowska 45A, 16-310 Sztabin

Powiat białostocki:

  1. Komenda Miejska PSP w Białymstoku Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1: ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok
  2. Komenda Miejska PSP w Białymstoku Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2: ul. Gen. W. Andersa 46, 15-13 Białystok
  3. Komenda Miejska PSP w Białymstoku Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 3: ul. Przędzalniana 6d, 15-688 Białystok
  4. Komenda Miejska PSP w Białymstoku Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 4: ul. Transportowa 6, 15-399 Białystok
  5. Komenda Miejska PSP w Białymstoku Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 5: ul. Plażowa 95, 15-502 Białystok
  6. Komenda Miejska PSP w Białymstoku Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 6 w Łapach: ul. Płonkowska 1A, 18-100 Łapy
  7. ALFA Centrum Handlowe: ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok, w okolicy strefy gastronomicznej – punkt organizowany przez Podlaski Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski w Białymstoku, Straż Miejską w Białymstoku i Komendę Miejską PSP w Białymstoku - czynny w godzinach: 11-17
  8. OSP Choroszcz: ul. Dominikańska 22, 16-070 Choroszcz
  9. OSP Czarna Białostocka: ul. Tartaczna 5, 16-020 Czarna Białostocka
  10. OSP Pogorzałki: Pogorzałki 128, 16-002
  11. OSP Gródek: ul. Chodkiewiczów 29, 16-040 Gródek
  12. OSP Juchnowiec Dolny: ul. Majowa 2, 16-061 Juchnowiec Dolny
  13. OSP Łapy: ul. Płonkowska 1, 18-100 Łapy
  14. OSP Michałowo: ul. Fabryczna 2, 16-050 Michałowo
  15. OSP Poświętne: Poświętne 31, 18-112
  16. OSP Suraż: ul. Bielska 4, 18-105 Suraż
  17. OSP Turośń Kościelna: ul. Lipowa 109, 18-106 Turośń Kościelna
  18. OSP Tykocin: ul. Choroszczańska 4, 16-080 Tykocin
  19. OSP Jurowce: ul. Zagórna 6, 16-010 Jurowce
  20. OSP Zabłudów: ul. Białostocka 15, 16-060 Zabłudów
  21. OSP Zawady: ul. Plac Wolności 12 ,16-075 Zawady

Powiat bielski:

  1. Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. Poniatowskiego 11, 17-100 Bielsk Podlaski
  2. Miasto Brańsk, plac miejski, Brańsk, ul. Rynek 17-120 Brańsk
  3. OSP Piliki: Piliki 53, 17-100 Bielsk Podlaski
  4. OSP Świrydy: Świrydy 41, 17-120 Brańsk
  5. OSP Orla: ul. Poświętna 66, 17-106 Orla
  6. OSP Wyszki: ul. Piórkowska 30, 17-132 Wyszki
  7. OSP Boćki: ul. Wojska Polskiego 49, 17-111 Boćki

Powiat grajewski:

  1. Komenda Powiatowa PSP w Grajewie Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. Wojska Polskiego 74, 19-200 Grajewo    OSP Wierzbowo: Wierzbowo 54, 19-200 Grajewo      
  2. OSP Radziłów: ul. Gumienna 30, 19-213 Radziłów - wydarzenie odbędzie się 27.09.2026 r.
  3. OSP Woźna Wieś: Woźna Wieś 85, 19-206 Rajgród - wydarzenie odbędzie się 27.09.2026 r.      

Powiat hajnowski:

  1. Komenda Powiatowa PSP w Hajnówce Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza : ul. 11 Listopada 4, 17-200 Hajnówka
  2. Komenda Powiatowa PSP w Hajnówce - Posterunek Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Czeremsze: ul. Boczna 14, 17-240 Czeremcha
  3. OSP Dubicze Cerkiewne: ul. Główna 67, 17-204 Dubicze Cerkiewne
  4. OSP Kleszczele: ul. Kolejowa 16, 17-250 Kleszczele
  5. OSP Białowieża: ul. Sportowa 12, 17-230 Białowieża
  6. OSP Klejniki: Klejniki 51, 17-207 Klejniki
  7. OSP Nowokornino: Nowokornino 33, 17-200 Nowokornino
  8. OSP Łosinka: Łosinka 41, 17-210 Narew
  9. OSP Siemianówka: ul. Białowieska 2, 17-220 Narewka
  10. OSP Czeremcha: ul. Boczna 14, 17-240 Czeremcha

Powiat kolneński:

  1. Komenda Powiatowa PSP w Kolnie Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. Strażacka 3, 18-500 Kolno
  2. OSP Kolno: Plac przy stadionie miejskim w Kolnie ul. Wojska Polskiego 40, 18-500 Kolno  
  3. OSP Turośl: ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl 
  4. OSP Grabowo: ul. Szkolna 1, 18-507 Grabowo    
  5. OSP Mały Płock: ul. Księdza Tadeusza Ciborowskiego 38, 18-516 Mały Płock
  6. OSP Stawiski: Park Miejski w Stawiskach
  7. OSP Zabiele: Uroczystość z okazji rocznicy Rozformowania 110. Zapasowego Pułku Ułanów w Janowie, Janowo, 18-500 Kolno - wydarzenie odbędzie się 27.09.2026 r.

Powiat łomżyński:

  1. Komenda Miejska PSP w Łomży Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. Gen. W. Sikorskiego 48/94, 18-400 Łomża
  2. OSP Miastkowo: ul. Łomżyńska 25/2, 18-413 Miastkowo
  3. OSP Piątnica: ul. Szkolna 23, 18-421 Piątnica
  4. OSP Jedwabne: ul. Piękna 2, 18-420 Jedwabne
  5. OSP Konarzyce: ul. Łomżyńska 106, 18-400 Konarzyce
  6. OSP Zbójna: ul. Łomżyńska 44, 18-416 Zbójna
  7. OSP Śniadowo: ul. Ostrołęcka 13, 18-411 Śniadowo
  8. OSP Wizna: Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna
  9. OSP Nowogród: ul. Łomżyńska 11, 18-414 Nowogród
  10. OSP Przytuły: ul. Lipowa 1, 18-423 Przytuły

Powiat moniecki:

  1. Komenda Powiatowa PSP w Mońkach Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. Mickiewicza 18, 19-100 Mońki
  2. OSP Goniądz: ul. Stary Rynek 7, 19-110 Goniądz
  3. OSP Jasionówka: ul. Kościelna 2, 19-122 Jasionówka
  4. OSP Jaświły: Jaświły 7, 19-124 Jaświły
  5. OSP Knyszyn: ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn
  6. OSP Krypno: Krypno Kościelne 3B, 19-111 Krypno Kościelne
  7. OSP Trzcianne: ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne

Powiat sejneński:

  1. Komenda Powiatowa PSP w Sejnach Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. Strażacka 2, 16-500 Sejny OSP Ogrodniki: Ogrodniki 14, 16-500 Ogrodniki
  2. OSP Giby: Giby 74A, 16-506 Giby
  3. OSP Krasnopol: ul. 1 Maja 1, 16-503 Krasnopol
  4. OSP Puńsk: ul. Strażacka 9, 16-515 Puńsk

Powiat siemiatycki:

  1. Komenda Powiatowa PSP w Siemiatyczach Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. 11 Listopada 31, 17-300 Siemiatycze
  2. OSP Dołubowo: Dołubowo 34, 17-306 Dołubowo
  3. OSP Milejczyce: Pokaniewo-Kolonia 23, 17-332 Milejczyce
  4. OSP Mielnik: ul. Brzeska 75, 17-307 Mielnik 
  5. OSP Słochy Annopolskie: Słochy Annopolskie 39A, 17-300 Siemiatycze
  6. OSP Nurzec-Stacja: ul. Żerczycka 1, 17-330 Nurzec-Stacja
  7. OSP Grodzisk: ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk
  8. OSP Drohiczyn: ul. Szmita, 17-312 Drohiczyn (teren nad rzeką Bug)
  9. OSP Perlejewo: Perlejewo 23A, 17-332 Perlejewo

Powiat sokólski:

  1. Komenda Powiatowa PSP w Sokółce Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: Park Miejski ul. Plac Tadeusza Kościuszki 16-100 Sokółka
  2. Komenda Powiatowa PSP w Sokółce Posterunek w Dąbrowie Białostockiej i OSP Olsza: Park Miejski ul. Plac Tadeusza Kościuszki, 16-200 Dąbrowa Białostocka
  3. OSP Kuźnica: ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica
  4. OSP Krynki: ul. Bema 9, 16-120 Krynki   
  5. OSP Korycin: ul. Knyszyńska 2B, 16-140 Korycin 
  6. OSP Janów: ul. Trofimowska 12, 16-130 Janów  
  7. OSP Kamionka Stara: ul. Kamionka Stara 66B, 16-100 Kamionka Stara    
  8. OSP Szudziałowo: ul. Szkolna 2, 16-113 Szudziałowo       
  9. OSP Sidra: ul. Rynek 5, 16-124 Sidra       
  10. OSP Suchowola: Plac Kościuszki 5A, 16-150 Suchowola  
  11. OSP Nowy Dwór: Plac Rynkowy 21, 16-205 Nowy Dwór 

Powiat suwalski:

  1. Komenda Miejska PSP w Suwałkach Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1: ul. Mickiewicza 15A, 16-400 Suwałki
  2. Komenda miejska PSP w Suwałkach Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2: ul. Witosa 10, 16-400 Suwałki
  3. OSP Rutka-Tartak: ul. Szkolna 1, 16-406 Rutka-Tartak
  4. OSP Płociczno: Płociczno-Tartak 14/1, 16-413 Płociczno-Tartak
  5. OSP Wiżajny: ul. Wierzbołowska 3, 16-407 Wiżajny
  6. OSP Przerośl: ul. Suwalska 1B, 16-427 Przerośl
  7. OSP Potasznia: Potasznia 21B, 16-402 Potasznia
  8. OSP Nowa Wieś: Nowa Wieś 50A, 16-402 Nowa Wieś
  9. OSP Filipów: ul. Garbaska 2, 16-426 Filipów
  10. OSP Bakałarzewo: ul. Młyńska 11, 16-423 Bakałarzewo
  11. OSP Kaletnik: Kaletnik 52, 16-411 Kaletnik
  12. OSP Szypliszki: ul. Suwalska 1, 16-411 Szypliszki
  13. OSP Raczki: ul. Plac Kościuszki 37, 16-420 Raczki
  14. OSP Jeleniewo: ul. Parkowa 5, 16-404 Jeleniewo

Powiat wysokomazowiecki:

  1. Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem Mazowieckiem Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. Mickiewicza 6A, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  2. OSP Ciechanowiec: ul. 11-go Listopada 3, 18-230 Ciechanowiec
  3. OSP Czyżew: ul. Strażacka 6, 18-220 Czyżew
  4. OSP Klukowo: ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo
  5. OSP Kobylin-Borzymy: ul. Główna 2, 18-204 Kobylin-Borzymy OSP Kulesze Kościelne: ul. Wesoła 14, 18-208 Kulesze Kościelne OSP Wysokie Mazowieckie: ul. Mickiewicza 6A, 18-200 Wysokie Mazowieckie OSP Stara Ruś: Stara Ruś 17A, 18-218 Sokoły OSP Nowe Piekuty: ul. Spokojna 8, 18-212 Nowe Piekuty
  6. OSP Sokoły: ul. Mickiewicza 4, 18-218 Sokoły
  7. OSP Szepietowo: ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo

Powiat zambrowski:

  1. Komenda Powiatowa PSP w Zambrowie Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. Sadowa 4, 18-300 Zambrów
  2. OSP Kołaki Kościelne: ul. Kościelna 28, 18-315 Kołaki Koscielne
  3. OSP Szumowo: ul. Sierżanta Podchorążego Zygmunta Przeździeckiego 2, 18-305 Szumowo
  4. OSP Stary Laskowiec: Stary Laskowiec 6, 18-300 Laskowiec
  5. OSP Rutki Kossaki: ul. Łomżyńska 34, 18-312 Rutki Kossaki

Lista miejsc szkoleń na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

Powiat bartoszycki:

  1. KP PSP w Bartoszycach, ul. Generała Bema 36
  2. OSP w Kinkajmach, Kinkajmy 18A
  3. Plac przed Urzędem Miasta Górowo Iławeckie, Plac Ratuszowy 18
  4. OSP w Kandydatach, Kandyty 10A
  5. Rzymskokatolicka Parafia świętego Michała Archanioła w Sępopolu, ul. Kościelna 3

Powiat braniewski

  1. KP PSP Braniewo – ul. Plac Strażacki 2, Braniewo
  2. OSP Braniewo – ul. Plac Strażacki 2, Braniewo
  3. OSP Wilczęta – Wilczęta 43, świetlica wiejska OSP
  4. OSP Płoskinia – Płoskinia 14, teren remizy OSP
  5. OSP Frombork – ul. Braniewska 5A, Frombork, teren remizy OSP
  6. OSP Lelkowo – Lelkowo 48, teren remizy OSP
  7. OSP Pieniężno – ul. Sienkiewicza 6, Pieniężno, teren remizy OSP
  8. OSP Gronowo – Gronowo 15, teren remizy OSP

Powiat działdowski

  1. KP PSP Działdowo – ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10, Działdowo OSP Uzdowo – Uzdowo 52, przy jednostce OSP
  2. OSP Stare Dłutowo – ul. Długa 9, Stare Dłutowo, teren szkoły podstawowej
  3. OSP Gródki – Gródki 59, przy remizie OSP
  4. OSP Iłowo – ul. Wiejska 4A, Iłowo-Wieś, remiza OSP
  5. OSP Rybno – ul. Strażacka 1, Rybno, sala OSP

Powiat elbląski

  1. JRG 1 Elbląg – ul. Łęczycka 19, Elbląg JRG 2 Elbląg – ul. Browarna 33, Elbląg
  2. JRG 3 Elbląg – ul. Bohaterów Westerplatte 9A, Pasłęk
  3. OSP Młynary – Ośrodek Kultury w Młynarach, ul. Dworcowa 10
  4. OSP Weklice – Janów, podczas Festynu Plenerowego "Gminny Dzień Leszcza"
  5. OSP Jelonki – Jelonki 108
  6. OSP Milejewo – Milejewo 24

Powiat ełcki

  1. KP PSP Ełk – ul. Suwalska 50, Ełk
  2. OSP Nowa Wieś Ełcka – ul. Ełcka 18, Nowa Wieś Ełcka, plac wewnętrzny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  3. OSP Borzymy – Borzymy 22, plac przed Szkołą Podstawową im. ks. Jerzego Popiełuszki
  4. OSP Wiśniowo Ełckie – Wiśniowo Ełckie 49, Sołeckie Centrum Kultury i Pożarnictwa
  5. OSP Stare Juchy – ul. Ełcka 8, plac przed Biblioteką-Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy

Powiat giżycki

  1. KP PSP Giżycko – ul. Białostocka 2, Giżycko
  2. OSP Spytkowo – Spytkowo 21A
  3. OSP Wydminy – ul. Kościelna 3, Wydminy
  4. OSP Miłki – ul. Giżycka 51b
  5. OSP Sterławki Wielkie – Sterławki Wielkie 54
  6. OSP Kruklanki – ul. Dworcowa 4, Kruklanki

Powiat gołdapski

  1. KP PSP Gołdap – ul. Wojska Polskiego 19, Gołdap
  2. OSP Dubeninki – ul. Graniczna 1, Dubeninki
  3. OSP Grabowo – Grabowo 9A
  4. OSP Surminy – Surminy 9E

Powiat iławski

  1. KP PSP Iława – ul. Wyszyńskiego 10, Iława
  2. OSP Iława – ul. Wyszyńskiego 10, Iława, siedziba PSP
  3. OSP Lubawa – ul. Strażacka 1, Lubawa, siedziba OSP
  4. OSP Mątyki – ul. Platynowa 5, Nowa Wieś, parking PSB Mrówka
  5. OSP Pomierki – Pomierki 9, siedziba OSP
  6. OSP Susz – ul. Słowiańska 24, Susz, okolice Poczty Polskiej
  7. OSP Dobrzyki – Dobrzyki 25B, siedziba OSP
  8. OSP Kisielice – ul. Polna 1, Kisielice, siedziba OSP

Powiat kętrzyński

  1. KP PSP Kętrzyn – Plac Słowiański 1A, Kętrzyn
  2. OSP Srokowo – ul. Węgorzewska 5, Srokowo
  3. OSP Barciany – ul. Szkolna 1, Barciany
  4. OSP Wilkowo – Wilkowo 21
  5. OSP Reszel – ul. Rynek 24, Reszel, Starówka

Powiat lidzbarski

  1. KP PSP Lidzbark Warmiński – ul. Olsztyńska 8, Lidzbark Warmiński
  2. OSP Rogóż – Rogóż 19B, gmina Lidzbark Warmiński
  3. OSP Żegoty – Żegoty 33A, gmina Kiwity
  4. OSP Orneta – ul. Mickiewicza 16, Orneta
  5. OSP Lubomino – Plac wiejski, ul. Kopernika

Powiat mrągowski

  1. KP PSP Mrągowo – ul. Oficerska 2A, Mrągowo
  2. OSP Grabowo – Grabowo 28, przy remizie
  3. OSP Sorkwity – ul. Szkolna 18, Sorkwity, przy remizie
  4. OSP Woźnice – boisko wiejskie w Woźnicach
  5. OSP Stare Kiełbonki – Stare Kiełbonki 39B, przy remizie

Powiat nidzicki

  1. KP PSP Nidzica – ul. Kolejowa 9, Nidzica
  2. OSP Napiwoda – Napiwoda 15, remiza OSP
  3. OSP Szkotowo – Szkotowo 48, remiza OSP
  4. OSP Janowo – Rynek, Plac Kościuszki
  5. OSP Janowiec Kościelny – remiza OSP
  6. OSP Nowa Wieś Wielka – Nowa Wieś Wielka 44, remiza OSP

Powiat nowomiejski

  1. KP PSP Nowe Miasto Lubawskie – ul. Szkolna 5B, Nowe Miasto Lubawskie
  2. OSP Nowe Miasto Lubawskie – ul. Rynek 1
  3. OSP Jamielnik – ul. Jana Pawła II 1A, Jamielnik
  4. OSP Krotoszyny – Krotoszyny 138
  5. OSP Zwiniarz – Zwiniarz 6B
  6. OSP Nielbark – ul. Strumykowa 6, Nielbark

Powiat olecki

  1. KP PSP Olecko – ul. Kolejowa 27A, Olecko
  2. OSP Lenarty – Lenarty 24
  3. OSP Kowale Oleckie – ul. Witosa 2, Kowale Oleckie
  4. OSP Sokółki – Sokółki 44
  5. OSP Wieliczki – ul. Jeziorna 7, Wieliczki
  6. OSP Kleszczewo – ul. Jeziorna 7, Wieliczki
  7. OSP Świętajno- Świętajno 22, powiat olecki

Powiat olsztyński:

  1. JRG 1 Olsztyn – ul. Niepodległości 16A, Olsztyn
  2. JRG 1 Olsztyn – Park Jana Kusocińskiego, Olsztyn
  3. JRG 2 Olsztyn – ul. Marii Zientary-Malewskiej 33, Olsztyn
  4. OSP Gutkowo – ul. Poranna 12, Olsztyn
  5. OSP Barczewko – Barczewko 8A
  6. JRG Biskupiec – ul. Sądowa 6, Biskupiec
  7. OSP Dobre Miasto – ul. gen. Tadeusza Kościuszki 2D, Dobre Miasto
  8. OSP Brąswałd – Brąswałd 8A
  9. OSP Gietrzwałd – ul. Szkolna 7, Gietrzwałd
  10. OSP Jeziorany – Plac Jedności Narodowej, przy kościele OSP Wrzesina – Wrzesina 13
  11. OSP Lutry – Lutry 14A
  12. OSP Olsztynek – ul. Ratuszowa 1, Olsztynek, plac rynku
  13. OSP Butryny – Butryny 28A
  14. OSP Stawiguda – ul. Leśna 2, Stawiguda
  15. OSP Świątki – Świątki 93

Powiat ostródzki:

  1. JRG Ostróda – ul. Jana Stapińskiego 19C, Ostróda
  2. JRG Morąg – ul. Władysława Jagiełły 2, Morąg
  3. OSP Łukta – ul. Mazurska 5, Łukta
  4. OSP Miłomłyn – ul. Twarda 1, Miłomłyn
  5. OSP Słonecznik – Słonecznik 42
  6. OSP Miłakowo – ul. Olsztyńska 16A, Miłakowo
  7. OSP Dąbrówno – ul. Ogrodowa 3, Dąbrówno
  8. OSP Jarnołtowo – Jarnołtowo 14
  9. OSP Gierzwałd – Gierzwałd 39A
  10. OSP Ostróda – ul. Słowackiego 40, Ostróda
  11. OSP Brzydowo – Brzydowo 32

Powiat piski

  1. KP PSP Pisz – ul. Olsztyńska 40A, Pisz
  2. OSP Ruciane-Nida – ul. Mazurska 13, Ruciane-Nida
  3. OSP Orzysz – ul. Ogrodowa 11, Orzysz
  4. OSP Biała Piska – ul. Sikorskiego 4, Biała Piska
  5. OSP Hejdyk– Hejdyk 6a

Powiat szczycieński

  1. KP PSP Szczytno – ul. Zbigniewa Sobieszczańskiego 2, Szczytno
  2. OSP Nowe Kiejkuty – Nowe Kiejkuty 59
  3. OSP Nowy Dwór- Nowy Dwór 42B
  4. OSP Wielbark – ul. Kętrzyńskiego 13, Wielbark
  5. OSP Wesołowo – Wesołowo 5B
  6. OSP Świętajno – ul. Grunwaldzka 15, Świętajno
  7. OSP Rozogi – pl. Jana Pawła II 3, Rozogi
  8. OSP Grom – Grom 15
  9. OSP Romany – Romany 26C

Powiat węgorzewski

  1. KP PSP Węgorzewo – ul. H. Sienkiewicza 10, Węgorzewo
  2. OSP Pozezdrze – ul. Pogodna 2A, Pozezdrze
  3. OSP Radzieje – ul. Kościelna 6A, Węgorzewo
  4. OSP Budry – ul. Wojska Polskiego 41, Węgorzewo

Zakres ćwiczeń

Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować się na zagrożenie atakiem z powietrza, gdzie szukać bezpiecznego miejsca i jak wybrać je odpowiednio do sytuacji. Omówione zostanie również postępowanie w budynku, w tym wybór bezpiecznego pomieszczenia.

Osobne zasady dotyczą sytuacji, gdy alarm zastanie nas na zewnątrz. Podczas treningów będzie można dowiedzieć się, gdzie szukać najbliższego miejsca schronienia oraz jak korzystać z aplikacji "Gdzie się ukryć", która pozwala wcześniej sprawdzić dostępne miejsca schronienia.

Mieszkańcy będą mogli również zapoznać się z sygnałami alarmowymi i dowiedzieć się, co oznaczają poszczególne z nich. - Usłyszą, jak brzmią sygnały alarmowe, te, które są sygnałem do tego, że powstaje zagrożenie lub zagrożenie do nas zmierza, oraz te, które odwołują zagrożenie, one się od siebie różnią. Sygnał informujący o zagrożeniu jest sygnałem modulowanym, a odwołujący sygnałem ciągłym - wyjaśnił koordynator ds. bezpieczeństwa w Elblągu mł. kpt. Krzysztof Chitruszko.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także, jak reagować na Alert RCB i kolejne komunikaty ostrzegawcze. - Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa, więc nie bagatelizujmy tego - podkreślił Chitruszko.

Organizatorzy przypominają o zapoznaniu się z "Poradnikiem bezpieczeństwa", w którym znajdują się najważniejsze wskazówki dotyczące reagowania.

Źródło: tvn24.pl
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Straż pożarnaMSWiAOchotnicza Straż PożarnaPodlaskie
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