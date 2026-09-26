Olsztyn Ćwiczenia reagowania na zagrożenie z powietrza w dwóch województwach Oprac. Natalia Grzybowska |

Treningi reagowania zagrożenia atakiem z powietrza w sobotę w dwóch województwach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W sobotę 26 września w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim odbędą się specjalne treningi reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. W godz. 11-14 mieszkańcy będą mogli wziąć udział w zajęciach organizowanych w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

MSWiA wspólnie z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi zaprasza mieszkańców do blisko 300 jednostek ratowniczo-gaśniczych, remiz i lokalnych punktów edukacyjnych. Zajęcia będą poświęcone zasadom postępowania w sytuacji zagrożenia oraz korzystaniu z dostępnych systemów ostrzegania.

Lista miejsc szkoleń w województwie podlaskim:

Powiat augustowski:

Komenda Powiatowa PSP w Augustowie Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. K. Brzostowskiego 2, 16-300 Augustów OSP Augustów-Lipowiec: ul. Tartaczna 27, 16-300 Augustów OSP Kolnica: Kolnica 37, 16-300 Augustów OSP Bargłów Kościelny: ul. Augustowska 15, 16-320 Bargłów Kościelny OSP Nowinka: Nowinka 26, 16-304 Nowinka OSP Lipsk: ul. Stolarska 21, 16-315 Lipsk OSP Płaska: ul. Gen. I. Prądzyńskiego 2, 16-326 Płaska OSP Sztabin: ul. Augustowska 45A, 16-310 Sztabin

Powiat białostocki:

Komenda Miejska PSP w Białymstoku Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1: ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok Komenda Miejska PSP w Białymstoku Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2: ul. Gen. W. Andersa 46, 15-13 Białystok Komenda Miejska PSP w Białymstoku Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 3: ul. Przędzalniana 6d, 15-688 Białystok Komenda Miejska PSP w Białymstoku Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 4: ul. Transportowa 6, 15-399 Białystok Komenda Miejska PSP w Białymstoku Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 5: ul. Plażowa 95, 15-502 Białystok Komenda Miejska PSP w Białymstoku Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 6 w Łapach: ul. Płonkowska 1A, 18-100 Łapy ALFA Centrum Handlowe: ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok, w okolicy strefy gastronomicznej – punkt organizowany przez Podlaski Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski w Białymstoku, Straż Miejską w Białymstoku i Komendę Miejską PSP w Białymstoku - czynny w godzinach: 11-17 OSP Choroszcz: ul. Dominikańska 22, 16-070 Choroszcz OSP Czarna Białostocka: ul. Tartaczna 5, 16-020 Czarna Białostocka OSP Pogorzałki: Pogorzałki 128, 16-002 OSP Gródek: ul. Chodkiewiczów 29, 16-040 Gródek OSP Juchnowiec Dolny: ul. Majowa 2, 16-061 Juchnowiec Dolny OSP Łapy: ul. Płonkowska 1, 18-100 Łapy OSP Michałowo: ul. Fabryczna 2, 16-050 Michałowo OSP Poświętne: Poświętne 31, 18-112 OSP Suraż: ul. Bielska 4, 18-105 Suraż OSP Turośń Kościelna: ul. Lipowa 109, 18-106 Turośń Kościelna OSP Tykocin: ul. Choroszczańska 4, 16-080 Tykocin OSP Jurowce: ul. Zagórna 6, 16-010 Jurowce OSP Zabłudów: ul. Białostocka 15, 16-060 Zabłudów OSP Zawady: ul. Plac Wolności 12 ,16-075 Zawady

Powiat bielski:

Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. Poniatowskiego 11, 17-100 Bielsk Podlaski Miasto Brańsk, plac miejski, Brańsk, ul. Rynek 17-120 Brańsk OSP Piliki: Piliki 53, 17-100 Bielsk Podlaski OSP Świrydy: Świrydy 41, 17-120 Brańsk OSP Orla: ul. Poświętna 66, 17-106 Orla OSP Wyszki: ul. Piórkowska 30, 17-132 Wyszki OSP Boćki: ul. Wojska Polskiego 49, 17-111 Boćki

Powiat grajewski:

Komenda Powiatowa PSP w Grajewie Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. Wojska Polskiego 74, 19-200 Grajewo OSP Wierzbowo: Wierzbowo 54, 19-200 Grajewo OSP Radziłów: ul. Gumienna 30, 19-213 Radziłów - wydarzenie odbędzie się 27.09.2026 r. OSP Woźna Wieś: Woźna Wieś 85, 19-206 Rajgród - wydarzenie odbędzie się 27.09.2026 r.

Powiat hajnowski:

Komenda Powiatowa PSP w Hajnówce Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza : ul. 11 Listopada 4, 17-200 Hajnówka Komenda Powiatowa PSP w Hajnówce - Posterunek Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Czeremsze: ul. Boczna 14, 17-240 Czeremcha OSP Dubicze Cerkiewne: ul. Główna 67, 17-204 Dubicze Cerkiewne OSP Kleszczele: ul. Kolejowa 16, 17-250 Kleszczele OSP Białowieża: ul. Sportowa 12, 17-230 Białowieża OSP Klejniki: Klejniki 51, 17-207 Klejniki OSP Nowokornino: Nowokornino 33, 17-200 Nowokornino OSP Łosinka: Łosinka 41, 17-210 Narew OSP Siemianówka: ul. Białowieska 2, 17-220 Narewka OSP Czeremcha: ul. Boczna 14, 17-240 Czeremcha

Powiat kolneński:

Komenda Powiatowa PSP w Kolnie Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. Strażacka 3, 18-500 Kolno OSP Kolno: Plac przy stadionie miejskim w Kolnie ul. Wojska Polskiego 40, 18-500 Kolno OSP Turośl: ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl OSP Grabowo: ul. Szkolna 1, 18-507 Grabowo OSP Mały Płock: ul. Księdza Tadeusza Ciborowskiego 38, 18-516 Mały Płock OSP Stawiski: Park Miejski w Stawiskach OSP Zabiele: Uroczystość z okazji rocznicy Rozformowania 110. Zapasowego Pułku Ułanów w Janowie, Janowo, 18-500 Kolno - wydarzenie odbędzie się 27.09.2026 r.

Powiat łomżyński:

Komenda Miejska PSP w Łomży Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. Gen. W. Sikorskiego 48/94, 18-400 Łomża OSP Miastkowo: ul. Łomżyńska 25/2, 18-413 Miastkowo OSP Piątnica: ul. Szkolna 23, 18-421 Piątnica OSP Jedwabne: ul. Piękna 2, 18-420 Jedwabne OSP Konarzyce: ul. Łomżyńska 106, 18-400 Konarzyce OSP Zbójna: ul. Łomżyńska 44, 18-416 Zbójna OSP Śniadowo: ul. Ostrołęcka 13, 18-411 Śniadowo OSP Wizna: Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna OSP Nowogród: ul. Łomżyńska 11, 18-414 Nowogród OSP Przytuły: ul. Lipowa 1, 18-423 Przytuły

Powiat moniecki:

Komenda Powiatowa PSP w Mońkach Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. Mickiewicza 18, 19-100 Mońki OSP Goniądz: ul. Stary Rynek 7, 19-110 Goniądz OSP Jasionówka: ul. Kościelna 2, 19-122 Jasionówka OSP Jaświły: Jaświły 7, 19-124 Jaświły OSP Knyszyn: ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn OSP Krypno: Krypno Kościelne 3B, 19-111 Krypno Kościelne OSP Trzcianne: ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne

Powiat sejneński:

Komenda Powiatowa PSP w Sejnach Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. Strażacka 2, 16-500 Sejny OSP Ogrodniki: Ogrodniki 14, 16-500 Ogrodniki OSP Giby: Giby 74A, 16-506 Giby OSP Krasnopol: ul. 1 Maja 1, 16-503 Krasnopol OSP Puńsk: ul. Strażacka 9, 16-515 Puńsk

Powiat siemiatycki:

Komenda Powiatowa PSP w Siemiatyczach Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. 11 Listopada 31, 17-300 Siemiatycze OSP Dołubowo: Dołubowo 34, 17-306 Dołubowo OSP Milejczyce: Pokaniewo-Kolonia 23, 17-332 Milejczyce OSP Mielnik: ul. Brzeska 75, 17-307 Mielnik OSP Słochy Annopolskie: Słochy Annopolskie 39A, 17-300 Siemiatycze OSP Nurzec-Stacja: ul. Żerczycka 1, 17-330 Nurzec-Stacja OSP Grodzisk: ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk OSP Drohiczyn: ul. Szmita, 17-312 Drohiczyn (teren nad rzeką Bug) OSP Perlejewo: Perlejewo 23A, 17-332 Perlejewo

Powiat sokólski:

Komenda Powiatowa PSP w Sokółce Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: Park Miejski ul. Plac Tadeusza Kościuszki 16-100 Sokółka Komenda Powiatowa PSP w Sokółce Posterunek w Dąbrowie Białostockiej i OSP Olsza: Park Miejski ul. Plac Tadeusza Kościuszki, 16-200 Dąbrowa Białostocka OSP Kuźnica: ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica OSP Krynki: ul. Bema 9, 16-120 Krynki OSP Korycin: ul. Knyszyńska 2B, 16-140 Korycin OSP Janów: ul. Trofimowska 12, 16-130 Janów OSP Kamionka Stara: ul. Kamionka Stara 66B, 16-100 Kamionka Stara OSP Szudziałowo: ul. Szkolna 2, 16-113 Szudziałowo OSP Sidra: ul. Rynek 5, 16-124 Sidra OSP Suchowola: Plac Kościuszki 5A, 16-150 Suchowola OSP Nowy Dwór: Plac Rynkowy 21, 16-205 Nowy Dwór

Powiat suwalski:

Komenda Miejska PSP w Suwałkach Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1: ul. Mickiewicza 15A, 16-400 Suwałki Komenda miejska PSP w Suwałkach Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2: ul. Witosa 10, 16-400 Suwałki OSP Rutka-Tartak: ul. Szkolna 1, 16-406 Rutka-Tartak OSP Płociczno: Płociczno-Tartak 14/1, 16-413 Płociczno-Tartak OSP Wiżajny: ul. Wierzbołowska 3, 16-407 Wiżajny OSP Przerośl: ul. Suwalska 1B, 16-427 Przerośl OSP Potasznia: Potasznia 21B, 16-402 Potasznia OSP Nowa Wieś: Nowa Wieś 50A, 16-402 Nowa Wieś OSP Filipów: ul. Garbaska 2, 16-426 Filipów OSP Bakałarzewo: ul. Młyńska 11, 16-423 Bakałarzewo OSP Kaletnik: Kaletnik 52, 16-411 Kaletnik OSP Szypliszki: ul. Suwalska 1, 16-411 Szypliszki OSP Raczki: ul. Plac Kościuszki 37, 16-420 Raczki OSP Jeleniewo: ul. Parkowa 5, 16-404 Jeleniewo

Powiat wysokomazowiecki:

Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem Mazowieckiem Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. Mickiewicza 6A, 18-200 Wysokie Mazowieckie OSP Ciechanowiec: ul. 11-go Listopada 3, 18-230 Ciechanowiec OSP Czyżew: ul. Strażacka 6, 18-220 Czyżew OSP Klukowo: ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo OSP Kobylin-Borzymy: ul. Główna 2, 18-204 Kobylin-Borzymy OSP Kulesze Kościelne: ul. Wesoła 14, 18-208 Kulesze Kościelne OSP Wysokie Mazowieckie: ul. Mickiewicza 6A, 18-200 Wysokie Mazowieckie OSP Stara Ruś: Stara Ruś 17A, 18-218 Sokoły OSP Nowe Piekuty: ul. Spokojna 8, 18-212 Nowe Piekuty OSP Sokoły: ul. Mickiewicza 4, 18-218 Sokoły OSP Szepietowo: ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo

Powiat zambrowski:

Komenda Powiatowa PSP w Zambrowie Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: ul. Sadowa 4, 18-300 Zambrów OSP Kołaki Kościelne: ul. Kościelna 28, 18-315 Kołaki Koscielne OSP Szumowo: ul. Sierżanta Podchorążego Zygmunta Przeździeckiego 2, 18-305 Szumowo OSP Stary Laskowiec: Stary Laskowiec 6, 18-300 Laskowiec OSP Rutki Kossaki: ul. Łomżyńska 34, 18-312 Rutki Kossaki

Lista miejsc szkoleń na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

Powiat bartoszycki:

KP PSP w Bartoszycach, ul. Generała Bema 36 OSP w Kinkajmach, Kinkajmy 18A Plac przed Urzędem Miasta Górowo Iławeckie, Plac Ratuszowy 18 OSP w Kandydatach, Kandyty 10A Rzymskokatolicka Parafia świętego Michała Archanioła w Sępopolu, ul. Kościelna 3

Powiat braniewski

KP PSP Braniewo – ul. Plac Strażacki 2, Braniewo OSP Braniewo – ul. Plac Strażacki 2, Braniewo OSP Wilczęta – Wilczęta 43, świetlica wiejska OSP OSP Płoskinia – Płoskinia 14, teren remizy OSP OSP Frombork – ul. Braniewska 5A, Frombork, teren remizy OSP OSP Lelkowo – Lelkowo 48, teren remizy OSP OSP Pieniężno – ul. Sienkiewicza 6, Pieniężno, teren remizy OSP OSP Gronowo – Gronowo 15, teren remizy OSP

Powiat działdowski

KP PSP Działdowo – ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10, Działdowo OSP Uzdowo – Uzdowo 52, przy jednostce OSP OSP Stare Dłutowo – ul. Długa 9, Stare Dłutowo, teren szkoły podstawowej OSP Gródki – Gródki 59, przy remizie OSP OSP Iłowo – ul. Wiejska 4A, Iłowo-Wieś, remiza OSP OSP Rybno – ul. Strażacka 1, Rybno, sala OSP

Powiat elbląski

JRG 1 Elbląg – ul. Łęczycka 19, Elbląg JRG 2 Elbląg – ul. Browarna 33, Elbląg JRG 3 Elbląg – ul. Bohaterów Westerplatte 9A, Pasłęk OSP Młynary – Ośrodek Kultury w Młynarach, ul. Dworcowa 10 OSP Weklice – Janów, podczas Festynu Plenerowego "Gminny Dzień Leszcza" OSP Jelonki – Jelonki 108 OSP Milejewo – Milejewo 24

Powiat ełcki

KP PSP Ełk – ul. Suwalska 50, Ełk OSP Nowa Wieś Ełcka – ul. Ełcka 18, Nowa Wieś Ełcka, plac wewnętrzny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego OSP Borzymy – Borzymy 22, plac przed Szkołą Podstawową im. ks. Jerzego Popiełuszki OSP Wiśniowo Ełckie – Wiśniowo Ełckie 49, Sołeckie Centrum Kultury i Pożarnictwa OSP Stare Juchy – ul. Ełcka 8, plac przed Biblioteką-Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy

Powiat giżycki

KP PSP Giżycko – ul. Białostocka 2, Giżycko OSP Spytkowo – Spytkowo 21A OSP Wydminy – ul. Kościelna 3, Wydminy OSP Miłki – ul. Giżycka 51b OSP Sterławki Wielkie – Sterławki Wielkie 54 OSP Kruklanki – ul. Dworcowa 4, Kruklanki

Powiat gołdapski

KP PSP Gołdap – ul. Wojska Polskiego 19, Gołdap OSP Dubeninki – ul. Graniczna 1, Dubeninki OSP Grabowo – Grabowo 9A OSP Surminy – Surminy 9E

Powiat iławski

KP PSP Iława – ul. Wyszyńskiego 10, Iława OSP Iława – ul. Wyszyńskiego 10, Iława, siedziba PSP OSP Lubawa – ul. Strażacka 1, Lubawa, siedziba OSP OSP Mątyki – ul. Platynowa 5, Nowa Wieś, parking PSB Mrówka OSP Pomierki – Pomierki 9, siedziba OSP OSP Susz – ul. Słowiańska 24, Susz, okolice Poczty Polskiej OSP Dobrzyki – Dobrzyki 25B, siedziba OSP OSP Kisielice – ul. Polna 1, Kisielice, siedziba OSP

Powiat kętrzyński

KP PSP Kętrzyn – Plac Słowiański 1A, Kętrzyn OSP Srokowo – ul. Węgorzewska 5, Srokowo OSP Barciany – ul. Szkolna 1, Barciany OSP Wilkowo – Wilkowo 21 OSP Reszel – ul. Rynek 24, Reszel, Starówka

Powiat lidzbarski

KP PSP Lidzbark Warmiński – ul. Olsztyńska 8, Lidzbark Warmiński OSP Rogóż – Rogóż 19B, gmina Lidzbark Warmiński OSP Żegoty – Żegoty 33A, gmina Kiwity OSP Orneta – ul. Mickiewicza 16, Orneta OSP Lubomino – Plac wiejski, ul. Kopernika

Powiat mrągowski

KP PSP Mrągowo – ul. Oficerska 2A, Mrągowo OSP Grabowo – Grabowo 28, przy remizie OSP Sorkwity – ul. Szkolna 18, Sorkwity, przy remizie OSP Woźnice – boisko wiejskie w Woźnicach OSP Stare Kiełbonki – Stare Kiełbonki 39B, przy remizie

Powiat nidzicki

KP PSP Nidzica – ul. Kolejowa 9, Nidzica OSP Napiwoda – Napiwoda 15, remiza OSP OSP Szkotowo – Szkotowo 48, remiza OSP OSP Janowo – Rynek, Plac Kościuszki OSP Janowiec Kościelny – remiza OSP OSP Nowa Wieś Wielka – Nowa Wieś Wielka 44, remiza OSP

Powiat nowomiejski

KP PSP Nowe Miasto Lubawskie – ul. Szkolna 5B, Nowe Miasto Lubawskie OSP Nowe Miasto Lubawskie – ul. Rynek 1 OSP Jamielnik – ul. Jana Pawła II 1A, Jamielnik OSP Krotoszyny – Krotoszyny 138 OSP Zwiniarz – Zwiniarz 6B OSP Nielbark – ul. Strumykowa 6, Nielbark

Powiat olecki

KP PSP Olecko – ul. Kolejowa 27A, Olecko OSP Lenarty – Lenarty 24 OSP Kowale Oleckie – ul. Witosa 2, Kowale Oleckie OSP Sokółki – Sokółki 44 OSP Wieliczki – ul. Jeziorna 7, Wieliczki OSP Kleszczewo – ul. Jeziorna 7, Wieliczki OSP Świętajno- Świętajno 22, powiat olecki

Powiat olsztyński:

JRG 1 Olsztyn – ul. Niepodległości 16A, Olsztyn JRG 1 Olsztyn – Park Jana Kusocińskiego, Olsztyn JRG 2 Olsztyn – ul. Marii Zientary-Malewskiej 33, Olsztyn OSP Gutkowo – ul. Poranna 12, Olsztyn OSP Barczewko – Barczewko 8A JRG Biskupiec – ul. Sądowa 6, Biskupiec OSP Dobre Miasto – ul. gen. Tadeusza Kościuszki 2D, Dobre Miasto OSP Brąswałd – Brąswałd 8A OSP Gietrzwałd – ul. Szkolna 7, Gietrzwałd OSP Jeziorany – Plac Jedności Narodowej, przy kościele OSP Wrzesina – Wrzesina 13 OSP Lutry – Lutry 14A OSP Olsztynek – ul. Ratuszowa 1, Olsztynek, plac rynku OSP Butryny – Butryny 28A OSP Stawiguda – ul. Leśna 2, Stawiguda OSP Świątki – Świątki 93

Powiat ostródzki:

JRG Ostróda – ul. Jana Stapińskiego 19C, Ostróda JRG Morąg – ul. Władysława Jagiełły 2, Morąg OSP Łukta – ul. Mazurska 5, Łukta OSP Miłomłyn – ul. Twarda 1, Miłomłyn OSP Słonecznik – Słonecznik 42 OSP Miłakowo – ul. Olsztyńska 16A, Miłakowo OSP Dąbrówno – ul. Ogrodowa 3, Dąbrówno OSP Jarnołtowo – Jarnołtowo 14 OSP Gierzwałd – Gierzwałd 39A OSP Ostróda – ul. Słowackiego 40, Ostróda OSP Brzydowo – Brzydowo 32

Powiat piski

KP PSP Pisz – ul. Olsztyńska 40A, Pisz OSP Ruciane-Nida – ul. Mazurska 13, Ruciane-Nida OSP Orzysz – ul. Ogrodowa 11, Orzysz OSP Biała Piska – ul. Sikorskiego 4, Biała Piska OSP Hejdyk– Hejdyk 6a

Powiat szczycieński

KP PSP Szczytno – ul. Zbigniewa Sobieszczańskiego 2, Szczytno OSP Nowe Kiejkuty – Nowe Kiejkuty 59 OSP Nowy Dwór- Nowy Dwór 42B OSP Wielbark – ul. Kętrzyńskiego 13, Wielbark OSP Wesołowo – Wesołowo 5B OSP Świętajno – ul. Grunwaldzka 15, Świętajno OSP Rozogi – pl. Jana Pawła II 3, Rozogi OSP Grom – Grom 15 OSP Romany – Romany 26C

Powiat węgorzewski

KP PSP Węgorzewo – ul. H. Sienkiewicza 10, Węgorzewo OSP Pozezdrze – ul. Pogodna 2A, Pozezdrze OSP Radzieje – ul. Kościelna 6A, Węgorzewo OSP Budry – ul. Wojska Polskiego 41, Węgorzewo

Zakres ćwiczeń

Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować się na zagrożenie atakiem z powietrza, gdzie szukać bezpiecznego miejsca i jak wybrać je odpowiednio do sytuacji. Omówione zostanie również postępowanie w budynku, w tym wybór bezpiecznego pomieszczenia.

Osobne zasady dotyczą sytuacji, gdy alarm zastanie nas na zewnątrz. Podczas treningów będzie można dowiedzieć się, gdzie szukać najbliższego miejsca schronienia oraz jak korzystać z aplikacji "Gdzie się ukryć", która pozwala wcześniej sprawdzić dostępne miejsca schronienia.

Mieszkańcy będą mogli również zapoznać się z sygnałami alarmowymi i dowiedzieć się, co oznaczają poszczególne z nich. - Usłyszą, jak brzmią sygnały alarmowe, te, które są sygnałem do tego, że powstaje zagrożenie lub zagrożenie do nas zmierza, oraz te, które odwołują zagrożenie, one się od siebie różnią. Sygnał informujący o zagrożeniu jest sygnałem modulowanym, a odwołujący sygnałem ciągłym - wyjaśnił koordynator ds. bezpieczeństwa w Elblągu mł. kpt. Krzysztof Chitruszko.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także, jak reagować na Alert RCB i kolejne komunikaty ostrzegawcze. - Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa, więc nie bagatelizujmy tego - podkreślił Chitruszko.

Organizatorzy przypominają o zapoznaniu się z "Poradnikiem bezpieczeństwa", w którym znajdują się najważniejsze wskazówki dotyczące reagowania.