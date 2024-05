Do bardzo poważnego wypadku doszło w Olsztynie. Pijany kierowca ciężarówki staranował kilka samochodów osobowych, potem uderzył w autobus i wiatę przystankową. Co najmniej 14 osób trafiło do szpitali, w sumie obrażenia odniosło 26 osób. Stan kilku z nich jest poważny. W internecie pojawiły się przerażające nagrania momentu wypadku.

Do wypadku doszło po godzinie 19 na ul. Bałtyckiej. Samochód ciężarowy do przewozu żwiru (był pusty) staranował najpierw samochody osobowe stojące na światłach. W wyniku uderzenia jedna z osobówek dachowała. Następnie ciężarówka uderzyła w tył autobusu miejskiego, który stał na przystanku. W autobusie było 16 osób. Ciężarówka uszkodziła też wiatę przystankową i zawisła na skarpie o wysokości około 4-5 metrów.

Według pracowników służb, najciężej ranni zostali pasażerowie autobusu miejskiego. Z wielonarządowymi urazami przewieziono ich do czterech szpitali. Osoby biorące udział w wypadku mają także urazy twarzoczaszki. Wśród rannych są osoby niepełnoletnie, które trafiły do szpitala dziecięcego.

14 osób w szpitalu

W rozmowie z tvn24.pl rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej straży Grzegorz Różański przekazał, że w zdarzeniu poszkodowanych zostało łącznie 26 osób. 14 trafiło do szpitala, a wśród nich kierowca ciężarówki, który - jak wszystko na to wskazuje - spowodował wypadek. - Na segregacji wstępnej stan pięciu osób określono jako zagrażający życiu. Wszystkie osoby w momencie przyjazdu służb ratunkowych były przytomne - dodał strażak.

Kamera uchwyciła moment wypadku

Według świadków, ciężarówka przez kilkadziesiąt metrów jechała od krawężnika do krawężnika, w pewnym momencie miała jechać pod prąd. Wilczewski powiedział, że w miejscu wypadku jest zamontowany system ITS, który m.in. monitoruje ulice. Policjant zapewnił, że jeżeli w czasie wypadku nie doszło do awarii tego systemu, to moment wypadku z całą pewnością został nagrany.