CBŚP rozbiło grupę narkotykową na Mazurach. Zatrzymano 11 osób Źródło: CBŚP

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, w drugiej połowie marca przeprowadzili skoordynowaną akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem narkotykami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wspólna akcja CBŚP i Prokuratury Okręgowej w Suwałkach wymierzona w przestępczość zorganizowaną

W wyniku działań policjanci zatrzymali 11 osób w wieku od 24 do 50 lat. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani byli zaangażowani w wprowadzanie do obrotu środków odurzających, głównie na terenie Ełku, Orzysza, Giżycka oraz Mikołajek.

CBŚP rozbiło grupę zajmującą się narkotykami

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także posiadania i wprowadzania do obrotu narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec siedmiu podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa jest rozwojowa

Śledztwo w sprawie działalności grupy nadal trwa. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków w ramach zorganizowanej grupy przestępczej grozi kara do 18 lat pozbawienia wolności.

