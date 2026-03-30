Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Olsztyn

CBŚP rozbiło grupę narkotykową na Mazurach. Zatrzymano 11 osób

|
CBŚP rozbiło grupę zajmującą się narkotykami
CBŚP rozbiło grupę narkotykową na Mazurach. Zatrzymano 11 osób
Rozprowadzali narkotyki w mazurskich kurortach - Mikołajkach, Giżycku, a także w Ełku i Orzyszu. CBŚP zatrzymało jedenaście osób.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, w drugiej połowie marca przeprowadzili skoordynowaną akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem narkotykami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wspólna akcja CBŚP i Prokuratury Okręgowej w Suwałkach wymierzona w przestępczość zorganizowaną
W wyniku działań policjanci zatrzymali 11 osób w wieku od 24 do 50 lat. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani byli zaangażowani w wprowadzanie do obrotu środków odurzających, głównie na terenie Ełku, Orzysza, Giżycka oraz Mikołajek.

CBŚP rozbiło grupę zajmującą się narkotykami
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także posiadania i wprowadzania do obrotu narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec siedmiu podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa jest rozwojowa

Śledztwo w sprawie działalności grupy nadal trwa. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków w ramach zorganizowanej grupy przestępczej grozi kara do 18 lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: CBŚP

Źródło zdjęcia głównego: CBŚP

Udostępnij:
Tagi:
CBŚPNarkotykiWarmia i Mazury
Natalia Grzybowska
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

