Rosjanin chciał przejść przez zieloną granicę do Rosji

Tłumaczył, że chce odwiedzić babcię

Jak ustalono, mężczyzna od 10 lat mieszka w Niemczech. Do Rosji wybrał się po nowy dowód osobisty i by odwiedzić babcię. Jechał busem z Hamburga do Królewca. W trakcie podroży poinformował kierowcę, że zapomniał zabrać niemiecką kartę pobytu. Myślał, że bez tego dokumentu nie zostanie odprawiony do Rosji. Uznał jednak, że nie opłaca mu się wracać do Niemiec po kartę. - Zatrzymał się w pensjonacie, przemyślał sprawę i znalazł rozwiązanie. Ruszył do Rosji przez zieloną granicę. Z ośrodka wypoczynkowego do linii granicy państwa pokonał pieszo około 26 kilometrów - poinformowała mjr Mirosława Aleksandrowicz, rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.