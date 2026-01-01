Fajerwerki uderzyły w sklep, wybuchł pożar

Do zdarzenia doszło w Braniewie Źródło: KP PSP w Braniewie

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, w sylwestrową noc strażacy wyjechali do pożaru sklepu. Ogień pojawił się po tym, jak fajerwerki po odpaleniu uderzyły w budynek.

"Powstały pożar to efekt nieostrożnego i niewłaściwego obchodzenia się z fajerwerkami, które po odpaleniu uderzyły w budynek. Wpadły pod blachodachówkę, którą pokryty był dach budynku i to zapoczątkowało pożar" - podała braniewska straż pożarna.

Na miejscu skierowano pięć zastępów straży pożarnej. Działania realizowali strażacy z Państwowej i Wojskowej Straży Pożarnej. Wspierali ich również policjanci.

"Dzięki szybkiej interwencji straży pożarnej udało się zminimalizować skutki pożaru, ograniczyć rozmiar oraz zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na całe poddasze budynku" - przekazała strażacy z Braniewa.

W pożarze nikt nie ucierpiał.

