Fajerwerki uderzyły w sklep, wybuchł pożar

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, w sylwestrową noc strażacy wyjechali do pożaru sklepu. Ogień pojawił się po tym, jak fajerwerki po odpaleniu uderzyły w budynek.
"Powstały pożar to efekt nieostrożnego i niewłaściwego obchodzenia się z fajerwerkami, które po odpaleniu uderzyły w budynek. Wpadły pod blachodachówkę, którą pokryty był dach budynku i to zapoczątkowało pożar" - podała braniewska straż pożarna.
Na miejscu skierowano pięć zastępów straży pożarnej. Działania realizowali strażacy z Państwowej i Wojskowej Straży Pożarnej. Wspierali ich również policjanci.
"Dzięki szybkiej interwencji straży pożarnej udało się zminimalizować skutki pożaru, ograniczyć rozmiar oraz zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na całe poddasze budynku" - przekazała strażacy z Braniewa.
W pożarze nikt nie ucierpiał.
Autorka/Autor: mm/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Braniewie