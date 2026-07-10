Olsztyn Lekarz z Braniewa miał zarobić 1,8 mln zł, wykazywał ponad 1000 godzin pracy w miesiącu Oprac. Natalia Grzybowska |

Ministra zdrowia po spotkaniu z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Google Street

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Starostwo Powiatowe w Braniewie zawiadomiło prokuraturę o podejrzeniu nieprawidłowości związanych z wynagrodzeniem jednego z chirurgów miejscowego szpitala. Z ustaleń samorządu wynika, że lekarz miał w 2024 roku zarobić 1,8 mln zł, wykazując jednocześnie nawet 1,2 tys. godzin pracy miesięcznie. Sprawę bada Prokuratura Rejonowa w Elblągu.

Jak wyjaśnił starosta braniewski Leszek Dziąg, analiza dokumentacji wykazała, że lekarz specjalista chirurgii był zatrudniony jednocześnie na kilku umowach.

- Wykazywał, że w tym samym czasie był na oddziale, w SOR i w poradni. Stąd wykazywał, że przepracował nawet 1200 godzin, za które mu zapłacono, a których de facto nie przepracował - powiedział Dziąg.

Wicestarosta braniewski Stanisław Popiel zwrócił uwagę, że liczba wykazywanych godzin przekraczała liczbę godzin w miesiącu. Jak dodał, po przeliczeniu wynikałoby, że lekarz pracował więcej niż 24 godziny na dobę (31-dniowy miesiąc ma 744 godziny).

Lekarz, którego dotyczy zawiadomienie, pełnił również funkcję kierownika pionu do spraw lecznictwa. Jak ustaliło starostwo, miał także zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi.

Lekarz rozwiązał umowę ze szpitalem i nie pracuje już w Braniewie.

Kilka zawiadomień do prokuratury

Sprawa wynagrodzenia chirurga jest jednym z kilku zawiadomień, które starostwo złożyło w ostatnich miesiącach do prokuratury. Dotyczą one także podejrzenia nieprawidłowości w zarządzaniu szpitalem, w tym przyznawania podwyżek przez poprzednią dyrekcję, zamówień publicznych oraz możliwej niegospodarności. Jak wyjaśnili przedstawiciele powiatu, po zmianie władz samorządowych w 2024 roku wymieniono zarząd szpitala. Nowe kierownictwo przez wiele miesięcy analizowało dokumentację placówki, ponieważ - jak wskazano - obowiązki nie zostały przekazane w należyty sposób. Wszelkie ustalenia budzące wątpliwości były sukcesywnie przekazywane śledczym.

- Nie cieszymy się z tej sytuacji, ale mamy satysfakcję, że sami odkryliśmy te nieprawidłowości i sami zawiadomiliśmy prokuraturę, niezależnie od ostatnich krajowych wydarzeń - powiedział wicestarosta Stanisław Popiel.

Starosta Leszek Dziąg podkreślił jednocześnie, że placówka nie jest zadłużona. Jak poinformował, szpital ma obecnie dodatni wynik finansowy w wysokości około 2,5 mln zł i planuje kolejne inwestycje.

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