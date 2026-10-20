Olsztyn Rozpędzony wjechał na chodnik, cudem minął dziewczynkę i spadł z mostku. Nagranie mrozi krew Oprac. Damian Nowicki |

Rozpędzony wjechał na chodnik i spadł z wiaduktu. Nagranie mrozi krew Źródło wideo: KMP w Olsztynie Źródło zdj. gł.: KMP w Olsztynie

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Do zdarzenia doszło w czwartek 15 października na ul. Warszawskiej w Biskupcu. Około godz. 18 mężczyzna z dużą prędkością przejechał przez rondo, po czym stracił panowanie nad samochodem.

Rozpędzony wjechał na chodnik i spadł z wiaduktu Źródło zdjęcia: KMP w Olsztynie

Najpierw ledwo wyminął samochód, który zatrzymał się przed pędzącą osobówką, po czym wjechał na chodnik i omal nie potrącił jadącej na hulajnodze dziewczynki. Następnie uderzył w ogrodzenie, przebił je i spadł z mostku do przydrożnego rowu. Całe zdarzenie zostało uchwycone na nagraniach monitoringu.

Kilka centymetrów dalej i wjechałby w dziewczynkę

Policjanci z Komisariatu Policji w Biskupcu ustalili, że 21-latek jechał z pasażerem i obaj trafili do szpitala. Nie odnieśli poważnych obrażeń. Badanie alkotestem wykazało, że obaj byli trzeźwi, aczkolwiek została pobrana im krew do badania pod kątem środków odurzających oraz podobnie działających substancji. Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy młodemu kierowcy, a na miejscu zdarzenia zabezpieczono także ślady oraz dowody.

- Postępowanie prowadzone jest pod kątem wykroczeń, w tym spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym. Powołano też biegłych, którzy określą stan techniczny pojazdu w chwili zdarzenia oraz prędkość, z jaką się poruszał - podaje komisarz Anna Balińska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.