Chciał zmienić pas, nie zauważył innego kierowcy. Nagranie

Zderzenie pojazdów w Bartoszycach

Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach opublikowała nagranie z tego zdarzenia. Widać na nim, jak kierowca ciężarówki chce zmienić pas. W momencie zmiany dochodzi do zderzenia z jadącym obok samochodem osobowym.

"Osobówka znalazła się w tak zwanym polu martwym dla kierowcy ciężarówki" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach.

Zderzenie w Bartoszycach

Tak zwane martwe pole to obszar niewidoczny dla kierowcy, w którym może "ukryć się" samochód lub motocyklista, co w konsekwencji może doprowadzić do kolizji przy wyprzedzaniu lub zmianie pasa ruchu.

W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał.

62-letni kierowca ciężarówki został ukarany mandatem.

Opracował Michał Malinowski /tok

