Chciał zmienić pas, nie zauważył innego kierowcy. Nagranie

Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach opublikowała nagranie z tego zdarzenia. Widać na nim, jak kierowca ciężarówki chce zmienić pas. W momencie zmiany dochodzi do zderzenia z jadącym obok samochodem osobowym.
"Osobówka znalazła się w tak zwanym polu martwym dla kierowcy ciężarówki" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach.
Tak zwane martwe pole to obszar niewidoczny dla kierowcy, w którym może "ukryć się" samochód lub motocyklista, co w konsekwencji może doprowadzić do kolizji przy wyprzedzaniu lub zmianie pasa ruchu.
W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał.
62-letni kierowca ciężarówki został ukarany mandatem.
Opracował Michał Malinowski
