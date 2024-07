Bił żonę deską po całym ciele. Kobieta musiała uciekać przez okno

W Bartoszycach (województwo warmińsko-mazurskie) mężczyzna znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną. 37-latek zmusił kobietę do ucieczki przez okno. Wcześniej zamknął drzwi od mieszkania i bił ją deską po całym ciele. Interweniowali policjanci, którzy zatrzymali agresora. Mężczyzna trafił do aresztu. Grozi mu do pięciu lat więzienia.