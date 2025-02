Hodowla legalna, ale...

- Hodowla jest jak najbardziej legalna, jednak z opinii biegłych z zakresu behawiorystyki zwierząt wynika, że nie do końca wszystkie zwierzęta przebywały we właściwych warunkach, co jest przedmiotem badania. Zarzut obejmuje również to, że reakcja zwierząt mogła być wynikiem niewłaściwej opieki - mówi rzecznik.