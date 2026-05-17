Olsztyn

Awantura nad jeziorem, nie żyje 13-latek. Ciało znaleziono na bagnie

13-latek zginął nad Jeziorem Arklity
13-letni chłopiec zmarł w wyniku awantury w Arklitach w warmińsko-mazurskim
13-letni chłopiec nie żyje po awanturze, do jakiej doszło nad jeziorem w gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. Zatrzymano czterech mężczyzn. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Według nieoficjalnych ustaleń, chłopak mógł utonąć w bagnie podczas ucieczki.

W sobotę wieczorem nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim miało dojść do awantury między grupą mężczyzn - przekazała TVN24 starsza aspirant Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie. W jej wyniku śmierć poniósł 13-letni chłopiec.

Zatrzymano w tej sprawie czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Jak mówiła Piaścik, trzech z nich było trzeźwych, natomiast u 30-latka wykryto 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

Grupa dochodzeniowo-śledcza prowadziła oględziny do późnych godzin nocnych
Na miejscu trwa ustalanie okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratury rejonowej w Kętrzynie. - Do późnych godzin nocnych grupa dochodzeniowo-śledcza prowadziła oględziny, zabezpieczono ślady, przesłuchano pierwszych świadków. Ciało nastolatka zostanie poddane sekcji zwłok - przekazała komenda wojewódzka policji w Olsztynie.

- Do około godziny 2 w nocy trwały oględziny miejsca zdarzenia i oględziny zwłok małoletniego pokrzywdzonego, które zostały zabezpieczone do sekcji zwłok. Dzisiaj od godziny 8 te czynności były kontynuowane, przesłuchujemy świadków. Teraz rozpoczęto czynności związane z przesłuchaniem osób, które są podejrzewane o udział w tym zdarzeniu - przekazał po godz. 15 prokurator Sebastian Dunaj z Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie.

Arklity. Prokuratura wyjaśnia śmierć 13-latka. Ruszyły przesłuchania
Ciało w bagnie, twarz w wodzie

Jak podkreśla Adam Krajewski, reporter TVN24, w tej sprawie wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi. - Do tego zdarzenia doszło nad jeziorem Arklickim. To w dużej części teren zalesiony, teren bagnisty, trudno dostępny, a ciało 13-latka znaleziono właśnie na takim bagnie - wyjaśnił.

13-latek zginął nad Jeziorem Arklity
Policja początkowo informowała o awanturze pomiędzy dwiema grupami młodych i starszych ludzi. Nie wiadomo, czy jej bezpośrednim skutkiem była śmierć 13-latka czy też chłopak utonął. - Nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, że 13-latek został odnaleziony na podmokłym terenie i twarz miał w wodzie - przekazał Krajewski.

Jak dodał, prawdopodobnie ten 13-latek uciekał przed jakąś grupą osób. - Trudno nawet wpaść na taki pomysł, by w tak trudno dostępny, bagnisty, zalesiony teren po zmroku wchodzić dobrowolnie, więc być może to była ucieczka. Prokuratura to sprawdza i ustala - powiedział Krajewski.

13-latek prawdopodobnie utonął
Policja na razie nie potwierdza informacji o możliwym utonięciu. - Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, wszystkie okoliczności i przyczyny tej tragedii są wyjaśniane - przekazała w niedzielę tvn24.pl Ewelina Piaścik.

Wójt poruszona tragedią

Wójt gminy Barciany Marta Kamińska, poinformowała, że w związku z tragedią w poniedziałek w szkołach podstawowych na terenie gminy uczniowie będą mogli skorzystać ze wsparcia psychologicznego. "W tych trudnych chwilach szczególną troską musimy otoczyć dzieci i młodzież, którzy również przeżywają dziś ogromny szok, lęk i smutek. Dziś wszyscy potrzebujemy więcej empatii, ciszy i odpowiedzialności za słowa…" - napisała.

Jak podkreśliła, to niewyobrażalna tragedia nie tylko dla bliskich, ale dla całej lokalnej społeczności. "Zwracam się do wszystkich z ogromną prośbą o powstrzymanie się od publikowania pochopnych komentarzy, ocen, domysłów i wzajemnych oskarżeń w mediach społecznościowych. Uszanujmy cierpienie Rodziny i pozwólmy odpowiednim służbom spokojnie wyjaśnić wszystkie okoliczności tej tragedii" - zaapelowała.

Do zdarzenia doszło nad jeziorem w miejscowości Arklity w województwie warmińsko-mazurskim
