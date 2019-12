Nie pomógł poszkodowanym, zostawił samochód i uciekł. Policja zatrzymała podejrzewanego. Był pijany





Policja zatrzymała 30-latka podejrzewanego o spowodowanie wypadku na drodze krajowej nr 16 koło Olsztyna. Według funkcjonariuszy mężczyzna nie udzielił pomocy poszkodowanym i uciekł z miejsca zdarzenia. Trzy osoby zostały ranne.

Policyjny pościg i czołowe zderzenie Na drodze... czytaj dalej » Do wypadku doszło w piątek około godziny 17 na drodze krajowej nr 16 koło Olsztyna. Łącznie zderzyły się trzy samochody.

- Prawdopodobnym sprawcą zdarzenia jest kierowca osobowego audi - mówił w piątek aspirant Rafał Prokopczyk z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Jak wstępnie ustalili policjanci, kierowca nagle zjechał na przeciwległy pas i czołowo zderzył się z jadącym z naprzeciwka volkswagenem, który wpadł do przydrożnego rowu i dachował. W środku były trzy osoby.

W audi, które kierowca porzucił na środku jezdni, uderzyła jadąca dacią kobieta - na szczęście nic poważnego jej się nie stało.

Trzy osoby, które jechały volkswagenem trafiły do szpitala - to kobieta i dwóch mężczyzn.

Kierowca audi zostawił na drodze rozbity samochód i, nie udzielając pomocy ofiarom wypadku, uciekł z miejsca zdarzenia.

"Wrócił na miejsce wypadku"

Uciekał z włączonym "kogutem" na dachu. Pościg zakończyła blokada autostrady Policjanci... czytaj dalej » Jak poinformował w sobotę aspirant Prokopczyk, już w piątek wieczorem policjanci na miejscu wypadku ustalili, że samochodem audi mógł poruszyć się 30-letni mężczyzna.

- Policjantom udało się nawiązać z nim kontakt telefoniczny, mężczyzna wrócił na miejsce wypadku i mimo licznych dowodów, że siedział za kierownicą audi, nie przyznał się, że spowodował wypadek i uciekł z tego miejsca - wyjaśnił.



Policjanci przebadali 30-latka na zawartość alkoholu w organizmie. Miał ponad jeden promil. Dodatkowo lekarz ocenił, że obrażenia mężczyzny wskazują na to, że powstały w skutek wypadku. Wykonano także specjalistyczne badanie, które wskaże, jaką ilość alkoholu miał mężczyzna w chwili zdarzenia.



- 30-latek kilkukrotnie zmieniał swoją relację co do wypadku. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej izbie, a gdy wytrzeźwieje, policjanci przeprowadzą z nim dalsze czynności - dodał oficer prasowy.



Droga wylotowa z Olsztyna w kierunku Ostródy po wypadku była przez kilka godzin zablokowana. Policja zorganizowała objazdy przez miejscowość Łupsztych albo kierowała na obwodnicę miasta. Obecnie ruch odbywa się tam normalnie.

