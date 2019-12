"50 procent szans" na uratowanie Notre Dame. "Nie można wykluczyć zawalenia się sklepienia"





Prace przy odbudowie paryskiej katedry Notre Dame wkraczają w niebezpieczną fazę - powiedziała agencji Reutera przedstawicielka francuskich władz kościelnych. Jak dodała, rozpoczynają się przygotowania do demontażu zniszczonego w wyniku pożaru rusztowania, co może spowodować kolejne zniszczenia. - Częściowe zawalenie się sklepienia to ewentualność, której nie można wykluczyć - ostrzegła.

"Proszę się zamknąć". Ostry spór o wygląd katedry Notre Dame Rośnie napięcie... czytaj dalej » Brygady pracujące przy odbudowie świątyni w lutym zmierzą się z trudnym zadaniem polegającym na usunięciu 250-tonowego zniszczonego rusztowania. Było ono zamontowane przed pożarem i miało być wykorzystane podczas renowacji katedry.

- Nie wiemy, jak wpłynie to na stabilność budowli - powiedziała przedstawicielka władz kościelnych, której nazwiska Reuters nie podaje. Wokół rusztowania montowane są wsporniki, by zminimalizować ryzyko jego upadku na świątynię.

- Od początku zdawaliśmy sobie sprawę z pewnego ryzyka, którego nikt tak naprawdę nie jest w stanie oszacować - stwierdziła rozmówczyni agencji. Ostrzegła, że "częściowe zawalenie się sklepienia to ewentualność, której nie można wykluczyć".

Źródło: PAP/EPA/JULIEN DE ROSA Władze kościelne: prace przy odbudowie Notre Dame wkraczają w niebezpieczną fazę

"Budynek jest wciąż bardzo niestabilny"

Rektor katedry Notre Dame ksiądz Patrick Chauvet podkreślił w wywiadzie dla Associated Press, że "jest 50-procentowa możliwość" tego, że budowli nie da się uratować ze względu na rusztowanie, które zagraża sklepieniu.

- Dziś możemy powiedzieć, że jest może 50-procentowa szansa uratowania (budynku - red.). Jest też 50-procentowa szansa tego, że rusztowanie upadnie na trzy sklepienia, a więc, jak widać, budynek jest wciąż bardzo niestabilny - ubolewał duchowny.

Według niego właściwe prace renowacyjne najprawdopodobniej nie rozpoczną się wcześniej niż w 2021 roku.

Źródło: PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Macron: Chce, by Notre Dame została odbudowana w ciągu pięciu lat

Papieros lub awaria instalacji elektrycznej

W czerwcu prokuratura w Paryżu poinformowała, że przyczyną katastrofalnego pożaru z 15 kwietnia 2019 roku jednej z najpiękniejszych gotyckich katedr był najprawdopodobniej źle zgaszony papieros lub awaria instalacji elektrycznej.

Katedra, jej dziedziniec i sąsiedni park są od 15 kwietnia zamknięte dla zwiedzających i prawdopodobnie nie będą dostępne dla turystów przez najbliższe lata. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiadał, że chce, by Notre Dame została odbudowana w ciągu pięciu lat, ale eksperci wątpią, by było to możliwe.

W tym roku pierwszy raz od ponad 200 lat nie odbyła się Notre Dame pasterka.

Źródło: PAP/Reuters Pożar Notre Dame