"Najprawdopodobniej sąsiad strzelił mi w okno z broni palnej". 42-latek trafił do aresztu

(21.08.2019.) 20-letni mężczyzna, który w poniedziałek strzelał do kierowcy na jednej białostockich ulic usłyszał w środę zarzuty. Naraził 59-latka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, kiedy strzelił do niego z wiatrówki. Postrzelony nie odniósł poważnych obrażeń. Prokuratura przygotowuje wniosek do sądu o areszt dla młodego białostoczanina.

