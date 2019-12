"Nasze dzieci i wnuki będą musiały żyć z konsekwencjami tego, co zrobimy lub zaniedbamy"

Europa musi mocniej zabierać głos na świecie - zaapelowała w opublikowanym we wtorek orędziu noworocznym kanclerz Niemiec Angela Merkel. Szefowa niemieckiego rządu przestrzegała również przed konsekwencjami ocieplenia klimatu. "Nasze dzieci i wnuki będą musiały żyć z konsekwencjami tego, co dziś zrobimy lub zaniedbamy" - podkreśliła.

"W ostatnich kilku latach często mówiłam, że Niemcom będzie na dłuższą metę dobrze się powodzić tylko wtedy, kiedy Europa będzie się miała dobrze. Ponieważ tylko we wspólnocie Unii Europejskiej możemy zachować nasze wartości i interesy oraz zapewnić pokój, wolność i dobrobyt" - podano w tekście orędzia, które zostanie wyemitowane we wtorek o godzinie 19.30 na kanale niemieckiej publicznej telewizji ZDF.

"Europa musi mocniej zabierać głos na świecie. Będziemy nad tym pracować również podczas niemieckiej prezydencji w Radzie UE w przyszłym roku, na przykład poprzez szczyt wszystkich państw członkowskich z Chinami i spotkanie z państwami afrykańskimi" - obiecała szefowa niemieckiego rządu.

Merkel podkreśliła, że współpraca z Afryką leży w interesie Niemiec. Jej zdaniem "jeśli ludzie z tego kontynentu będą mieli szansę na spokojne i bezpieczne życie, to liczba migrantów spadnie".

Wyzwania związane ze zmianami klimatu

W swoim przemówieniu kanclerz poświęciła dużo miejsca wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu.

"Ocieplenie naszej planety jest realne. Jest to groźne. To [ocieplenie - przyp. red.] i kryzysy z niego wynikające są spowodowane przez człowieka. Musimy więc zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby sprostać temu wyzwaniu ludzkości. Nadal jest to możliwe" - apelowała Angela Merkel.

"To nasze dzieci i wnuki będą musiały żyć z konsekwencjami tego, co dziś zrobimy lub zaniedbamy. Dlatego z całą mocą zaangażuję się w to, by Niemcy wniosły swój wkład - ekologicznie, ekonomicznie, społecznie - w opanowanie zmian klimatu" - zapewniła.

Kanclerz Angela Merkel wyraziła przekonanie, że lata 20. XXI wieku mogą być "dobre".

"Dajmy się jeszcze raz zaskoczyć tym, co potrafimy. Zmiany na lepsze są możliwe, jeśli otwarcie i zdecydowanie zaangażujemy się w nowe" - podkreśliła.