Prymas Wojciech Polak: moja 82-letnia matka zostanie w niedzielę w domu

W związku z tym kolejni hierarchowie kościelni apelują do wiernych o stosowanie się do tych ograniczeń. O te kwestie pytany był w programie "Fakty po Faktach" w TVN24 prymas Wojciech Polak.

"Chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo"

Prymas zalecił, aby stosować się do zaleceń, które zostały wydane przez rząd oraz przez przedstawicieli Kościoła katolickiego. – W mojej archidiecezji prosiłem, żeby bezwzględnie przestrzegać to, żeby w kościołach nie było więcej niż pięćdziesiąt osób – powiedział.

- Chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo. Chodzi o to, żebyśmy się nie zarażali, żeby przerwać ten łańcuch epidemiologiczny, który istnieje. Trzeba bardzo mocno zachęcać, żebyśmy skorzystali z tej dyspensy. Pamiętajmy, że przykazanie kościelne nie jest zawieszone, ale przez dyspensę jest rozluźnione – przekonywał, a same zrezygnowanie z niedzielnej mszy porównał do sytuacji, w której matka zostaje w domu z chorym dzieckiem. – To znak miłości, nam takich znaków potrzeba – apelował.