"Gotówka w każdym zakątku mieszkania". 73-letnia aptekarka podejrzana o wyłudzenie milionów złotych

Policjanci zatrzymali Marię C., 73-letnią właścicielkę apteki. Kobieta jest podejrzana o wyłudzenie wspólnie z drugą podejrzaną ponad 7,5 miliona złotych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Podobne zarzuty Maria C. usłyszała trzy lata temu, ale według śledczych nie zaprzestała przestępczego procederu.

"Gotówka w każdym zakątku mieszkania"

Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzana Maria C. sporządzała fałszywe recepty na leki i wyroby medyczne. - Leki nie były wydawane pacjentom, ale były lekami o wysokim stopniu refundacji. Następnie Maria C. przedkładała fałszywe dokumenty odpowiednio w Świętokrzyskim i Podkarpackim Oddziale NFZ w celu uzyskania refundacji - przekazał Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Zarzuty dla aptekarki

"Prokurator przedstawił jej rozszerzone zarzuty. Przesłuchana w charakterze podejrzanej Maria C. przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów, ale w wyjaśnieniach zakwestionowała częściowo ustalenia faktyczne, a w tym wysokość szkody" - podała prokuratura.

Ponadto w sprawie zatrzymano trzy inne osoby. "Z których dwóm, tj. Agnieszce C. i Pawłowi C. - wspólnikom apteki prowadzonej przez Marię C. - prokurator przedstawił zarzuty związane z praniem brudnych pieniędzy, tj. tych wyłudzonych m.in. przez Marię C. z NFZ, a kolejnej - Teodozji S. - zarzuty poświadczania nieprawdy w dokumentach i wyłudzenia przy ich pomocy, wspólnie z Marią C., refundacji z Podkarpackiego Oddziału NFZ na kwotę 361.000 zł" - poinformowali śledczy.