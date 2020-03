Abp Gądecki: Zarządzenia mogą być dla niektórych trudne. Mimo to bardzo proszę o ich przyjęcie

Arcybiskup Stanisław Gądecki poprosił o przyjęcie ze zrozumieniem ograniczenia liczby uczestników liturgii w kościele do pięćdziesięciu osób, co – jak podkreślił - płynie z troski o zdrowie wszystkich.

- Gdy brakuje nam kryteriów uprawniających do uczestnictwa we mszy w kościele, to najprostszym wydaje się wstęp dla zamawiającego intencję (mszalną) i dla jego rodziny – doradził. - W związku ze wspomnianym ograniczeniem zachęcam wszystkich pozostałych wiernych do korzystania z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej eucharystii i przeżywania jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Serdecznie dziękuję mediom, które – rozumiejąc potrzeby ludzi wierzących – przygotowały dodatkowe propozycje w tym względzie – dodał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.