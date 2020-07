Śmiertelny wypadek na S8. "Osoba potrącona przez samochód"

Na trasie S8 na wysokości Mszczonowa doszło do śmiertelnego potrącenia. Droga jest zablokowana. Policja ostrzega, że utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.

Jak podaje dyżurny straży pożarnej w Żyrardowie Marek Bednarek, do zdarzenia doszło na 415. kilometrze trasy S8 na wysokości Mszczonowa. Służby otrzymały zgłoszenie przed godziną 22.

- Jest to wypadek śmiertelny. Zginęła jedna osoba, została potrącona przez samochód - informuje Bednarek.

Po wypadku trasa S8 w kierunku Warszawy jest zablokowana. Dyżurny policji z Żyrardowa ostrzega, że ze względu na to, że jest to wypadek śmiertelny, utrudnienia mogą potrwać bardzo długo. - Może to być nawet kilka godzin, więc robimy objazd w kierunku Warszawy przez Mszczonów - zaznacza dyżurny.