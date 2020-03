"Mamy gdzie spać, mamy co jeść, ale co będzie dalej, nie wiemy". Relacje Polaków przebywających za granicą

Polskie granice są już zamknięte. Tymczasem wielu Polaków utknęło za granicą. Na antenie TVN24 swoje przypadki opisywali turyści z Malty, Maroka i Hiszpanii.

Ani samolotem, ani samochodem. Od północy dla cudzoziemców (z pewnymi wyjątkami) zamknięte są granice Polski. Ci obywatele RP z kolei, którzy do kraju wracają, będą musieli poddać się kwarantannie. Ale najpierw do Polski muszą się dostać. Tymczasem otrzymujemy sygnały od osób, które są w różnych zakątkach świata, i jak na razie nie mają ani biletów powrotnych, ani informacji, kiedy do Polski wrócą.

Podróż na Maltę

Linia lotnicza odwołała lot do Polski z Malty, gdzie przebywają trzej młodzi mężczyźni. Wybrali się tam na wycieczkę z biurem podróży. - Póki co, z biura podróży otrzymaliśmy tymczasowy hotel do wtorku, więc mamy gdzie spać, mamy co jeść, ale co będzie dalej, nie wiemy – przyznali.

Wyjaśnili, że cały czas są w kontakcie z konsulatem. – Czekamy na informację - powiedzieli.

Mężczyźni kontaktowali się też z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i zarejestrowali na stronie "LOT do domu".

"Powiedziałam, że mamy z Maroka uciec jak najszybciej" TVN24

Problem z powrotu z Maroka

Na antenie TVN24 o swoich problemach mówiła również Justyna Wiśniewska, która utknęła w Maroku. – Jestem z czternastoma uczestniczkami (podróży). Przyznam, że jesteśmy w złej sytuacji – powiedziała.

Jak zaznaczyła, już chwilę po konferencji premiera Mateusza Morawieckiego wykonała pierwszy telefon w sprawie powrotu do domu. Zadzwoniła do konsulatu, jednak dowiedziała się, że nie uzyska pomocy.

Do czasu zorganizowania nowego transportu koszty wynajęcia hotelu Justyna Wiśniewska musi pokryć sama.

Kolarze utknęli w Maladze

Problemy z powrotem do Polski mają również sportowcy z młodzieżowej kadry kolarzy górskich, którzy utknęli w hiszpańskiej Maladze. Łącznie 29 zawodników. Wszyscy do kraju mieli wrócić 21 marca.

Błażej Maresz, kierownik grupy, zapewnił, że już zaczęto szukać rozwiązań. - Znacznie wcześniej, niż polskie granice zostały zamknięte – powiedział na antenie TVN24.

Jak wyjaśnił, grupa konsultowała się już z ministerstwem sportu, konsulatem w Maladze, w Madrycie i Barcelonie. – To, co jest najbardziej niepokojące, to brak informacji. Nie wiemy, co będzie dalej. Nie dostaliśmy żadnych informacji, mimo próśb Polskiego Związku Kolarskiego. Obiecują nam, że zostanie po nas wysłany samolot – relacjonował, choć przyznał, że nie wie, kiedy to będzie.

Maresz odniósł się również do obecnej sytuacji w Hiszpanii, gdzie w ostatnich dniach liczba osób zakażonych koronawirusem znacząco wzrosła.

- Hiszpanie w ciągu ostatnich dni radykalnie zmienili swoje podejście do koronawirusa. Jeszcze trzy dni temu dzieci wesołe biegały do szkoły, Hiszpanie chodzili po ulicach. W tej chwili ulice opustoszały – opisywał.

- W sklepach też była panika, ludzie wykupowali towary, to, z czego może się czasami śmiano w Polsce, miało miejsce w Hiszpanii, która nie ukrywajmy, ma dużo większe powody do zdenerwowania niż my – dodał.

Jak wrócić do domu?

W sobotę odbyło się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, poświęcone sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Jednym z tematów obrad była kwestia powrotu Polaków do kraju po tym, jak - w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego - zawieszone zostały międzynarodowe loty i połączenia kolejowe.

Jak zapewnił premier, dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i niektórych cudzoziemców, rząd chce "umożliwić operację powrotów" do Polski. Prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Rafał Milczarski zapowiedział w związku z tym operację "LOT do domu".

Jeszcze w sobotę na stronie państwowego przewoźnika poinformowano o trzech możliwościach powrotu do kraju drogą lotniczą.

kz