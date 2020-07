Kilkadziesiąt tysięcy kilometrów z "ekipą cieni". Jak powstawał film o księdzu Bonieckim

Aleksandra Potoczek przez wiele miesięcy towarzyszyła ks. Bonieckiemu z kamerą w jego zawodowym i prywatnym życiu. - Jest to powieść o życiu z punktu ciekawego człowieka. My sobie wymyśliliśmy, że będzie to dokumentalne kino drogi. Właściwie jest to film trochę o rozmowie, trochę o dialogu. O spotkaniu z drugim człowiekiem – opisywała.

"Kameralna, osobista, intymna opowieść"

Ksiądz Adam Boniecki od dziewięciu lat, z niedługą przerwą, ma zakaz wypowiedzi w mediach. Nałożyły go władze Zgromadzenia Księży Marianów, do których należy.

Jak przypomniała, przez pierwsze miesiące pracy ksiądz Boniecki próbował ją przekonać, że film o nim nie jest najlepszym pomysłem. - Ale kiedy się zaangażował, to zaangażował się na sto procent. Film powstawał trzy lata. Pierwszy taki etap dokumentacyjny to była dokumentacja bez kamery. Jeździłam po Polsce, w tę podróż księdza nie do końca znaną w opinii publicznej. Od miasta do miasta, od wioski do wioski, bez kamery. I chyba stopniowo ksiądz się do nas przyzwyczajał. Nazywał nas "ekipą cieni" – opisywała.