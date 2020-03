Budka: nie wyobrażam sobie, żeby politycy myśleli teraz o wyborach. Bielan: nie ma dobrego rozwiązania

Stan wyjątkowy można wprowadzić w sytuacji, w której zagrożenie epidemią będzie tego wymagać, a nie jako wytrych po to, żeby przesunąć datę wyborów – tak w "Kropce nad i" Adam Bielan, rzecznik kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy, odniósł się do propozycji odłożenia zaplanowanego na maj głosowania. - Nie wyobrażam sobie, żeby odpowiedzialni politycy myśleli teraz o wyborach - oświadczył szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

"Z niepokojeniem obserwuje działania obecnego prezydenta"

- Ale to nie jest kampania. To jest tylko i wyłącznie to, co wymagane jest od osób publicznych. Natomiast nie prowadzi kampanii politycznej. Nie wyobrażam sobie, żeby odpowiedzialni politycy myśleli teraz o wyborach. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Na tę chwilę nie wyobrażam sobie, żeby skutecznie można było przeprowadzić wybory prezydenckie – ocenił przewodniczący PO.