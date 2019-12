Nie żyje Neil Innes, współtwórca sukcesów grupy Monty Pythona

Nie żyje Neil Innes, autor piosenek związany między innymi z grupą Monty Pythona. Brytyjski komik i muzyk, nazywany "siódmym Pythonem", miał 75 lat.

"Z głębokim żalem i w smutku musimy ogłosić, że 29 grudnia 2019 roku zmarł Neil James Innes" - napisała w oświadczeniu rodzina muzyka. Dodała, że "śmierć 75-latka była niespodziewana".

Pół wieku z "Latającym cyrkiem Monty Pythona" Tłumy fanów... czytaj dalej »

"Siódmy Python"

Neil Innes rozpoczął karierę jako członek popularnego w latach 60. zespołu The Bonzo Dog Doo-Dah Band, był współautorem jego przebojów, między innymi "I'm the Urban Spaceman" i "Death Cab for Cutie".

W połowie lat 70. związał się z grupą Monty Pythona. Napisał piosenki do filmu "Monty Python i Święty Graal" Terry’ego Jonesa i Terry’ego Gilliama z 1975 roku - pierwszej fabuły stworzonej przez grupę Monty Pythona. Wystąpił w tym obrazie między innymi jako minstrel Sir Robina, którego grał Eric Idle.

Można go było też oglądać w kilku rolach w "Żywocie Briana" Terry'ego Jonesa z 1979 roku i "Jabberwocky" Terry'ego Gilliama w 1977 roku. Innes występował także z brytyjską grupą komików na scenach w Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Bywał nazywany "siódmym Pythonem".

Ściśle współpracował z Idle'em. W latach 1975-1976 współtworzył z nim program komediowy "Rutland Weekend Television", a w 1978 r. premierę miał ich film "All You Need Is Cash" (znany również jako "The Rutles").

Innes i Idle zagrali w nim jedne z głównych ról - parodie Johna Lennona i Paula McCartneya. Innes napisał do tego obrazu 21 piosenek w stylu The Beatles.

Oglądaj Wideo: 2019 Cable News Network All Right Reserved, Reuters "Neil był jednym z najlepszych". Nie żyje gwiazda Monty Pythona